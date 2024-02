SIS International lance de nouvelles solutions de services-conseils dans le domaine de l'IA, de services-conseils stratégiques et d'études de marché pour le secteur du tourisme

SIS International, un cabinet mondial d'experts-conseils spécialisé en stratégie et en études de marché, lance de nouvelles solutions de recherche et de services-conseils dans le secteur du tourisme pour favoriser croissance des entreprises du secteur.

NEW YORK, 8 février 2024 /CNW/ - SIS International, une société d'experts-conseils spécialisée en études de marché et en stratégie, a annoncé l'expansion de ses services de consultation dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l'accueil. L'entreprise affirme avoir élargi ses services et ses capacités en réponse à la forte croissance des secteurs du voyage, du tourisme et de l'accueil prévue au cours des prochaines années.

Ruth Stanat, fondatrice et cheffe de la direction de SIS International Research.

En réponse à ces perspectives prometteuses, SIS International accroît ses ressources en vue d'offrir des services-conseils complets dans les domaines de l'IA et des stratégies d'affaires aux hôtels, compagnies aériennes et établissements d'accueil qui souhaitent accroître leurs revenus, optimiser leurs processus et adopter de nouvelles technologies pour atteindre leurs objectifs stratégiques.

« L'expansion de nos services de recherche stratégique et de services-conseils dans les domaines des voyages, du tourisme, de l'hôtellerie et de l'accueil est une progression naturelle pour SIS International. Nous possédons plus de 40 ans d'expérience au service de grands acteurs de l'industrie comme American Airlines, British Airways, Norwegian Cruise Line, Marriott et Thomas Cook. Nous aidons les marques du secteur du tourisme à adopter des technologies émergentes comme l'IA grâce à des solutions dans les domaines de recherche, de données, de l'analyse et des services-conseils stratégiques », a déclaré Ruth Stanat, cheffe de la direction de SIS International.

SIS International propose des services de recherche et des services-conseils dans le secteur des voyages à l'échelle mondiale, notamment des services-conseils sur le renouvellement de l'image de marque des hôtels, des études de marché sur la satisfaction de la clientèle, des services-conseils sur l'IA dans les hôtels, des services-conseils sur l'offre et la demande, des évaluations du goût des aliments, des services-conseils aux marques de voyage, des études de marché sur l'écotourisme, des services-conseils aux hôtels, des services-conseils dans le secteur du tourisme durable, des analyses de l'optimisation des prix, des services-conseils sur les occasions liées au marché touristique, des services-conseils touchant le marketing de destination, des services-conseils sur le renouvellement de l'image de marque des hôtels de luxe, des analyses du dimensionnement au sein du marché touristique, des services-conseils au sein du secteur des réunions, des mesures incitatives, des conférences et des expositions (MICE), et d'autres solutions. Cette offre de services élargie aide les grandes entreprises mondiales du secteur du tourisme à comprendre comment elles peuvent adopter l'IA et s'adapter efficacement à l'évolution du marché.

« SIS offre une vaste gamme de services personnalisés et optimisés, allant du renouvellement de l'image de marque des hôtels aux services-conseils stratégiques en matière d'IA aux services-conseils novateurs au sein du secteur des rencontres, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE). Notre approche axée sur les données et notre gamme de solutions conviennent parfaitement pour aider nos clients à découvrir de nouvelles possibilités de croissance dans ces secteurs », a souligné madame Stanat.

À propos de SIS International

SIS International est un cabinet mondial d'experts-conseils spécialisé en stratégie et en études de marché qui fournit des renseignements et des solutions aux entreprises de divers secteurs. Au cours de ses 40 années d'histoire, SIS a mené des projets de consultation dans plus de 135 pays. Nous avons également servi certaines des entreprises et organisations les plus importantes et influentes au monde, y compris plus de 70 % des entreprises et organisations qui figurent au palmarès Fortune 500.

