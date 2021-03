« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer davantage avec Qatar Petroleum à l'avenir. Sinopec a toujours prôné le développement de l'énergie verte et propre, et l'accord d'approvisionnement à long terme en GNL non seulement répondra aux besoins du marché chinois, mais démontrera également l'engagement de Sinopec à l'égard d'un développement à faible émission de carbone, vert, sécuritaire, responsable et durable, a indiqué M. Yuzhuo. Nous croyons fermement qu'il incombe à l'ensemble de l'industrie et à chaque entreprise d'atteindre un sommet en matière d'émissions de carbone et d'atteindre un bilan carboneutre, ce qui est nécessaire à la transformation et au développement de l'industrie. »

Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d'État aux Affaires énergétiques de l'État du Qatar, président et chef de la direction de Qatar Petroleum, a déclaré que la signature du premier contrat à long terme de GNL avec Sinopec a consolidé davantage les solides relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que le début d'une relation de coopération fructueuse à long terme entre Qatar Petroleum et Sinopec.

La coopération entre la Chine et le Qatar dans le secteur de l'énergie a commencé en 2009, et cette coopération renforcera davantage la capacité du Qatar à approvisionner le marché chinois pour répondre à la demande croissante et mettra en lumière la position de chef de file de Qatar Petroleum dans l'industrie.

La Chine est un partenaire clé et stratégique en matière d'énergie pour l'État du Qatar tout au long de la chaîne de valeur énergétique, lequel a fourni 62 millions de tonnes de GNL à la Chine depuis 2009. Avec l'introduction par le gouvernement d'une série de mesures de protection de l'environnement, le marché du gaz naturel liquéfié de la Chine maintiendra une croissance soutenue à l'avenir, ce qui ouvrira de vastes perspectives de coopération entre les deux parties.

Qatar Petroleum est la société pétrolière nationale du Qatar, créée en novembre 1974. Elle est responsable du développement de l'industrie pétrolière et gazière dans l'État du Qatar et ses principales activités comprennent l'exploration et la mise en valeur pétrolières et gazières.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, l'entreposage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation, y compris une agence d'importation et d'exportation, de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques, et d'autres produits et technologies; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'information.

Sinopec définit sa mission par la phrase « alimenter une belle vie », et ses valeurs fondamentales d'entreprise par « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et les situations gagnant-gagnant ». L'entreprise poursuit des stratégies d'orientation axée sur la valeur, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et à faibles émissions de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise qui consiste à bâtir une société d'énergie et de produits chimiques de calibre mondial.

