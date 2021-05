Sinopec choisit ASDevices pour analyser la pureté de l'hydrogène dans les véhicules écologiques des Jeux olympiques de Pékin 2022

ASDevices est la première entreprise au monde à proposer une solution chromatographique de procédé pour l'analyse de l'hydrogène pour piles à combustible.

THETFORD, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - ASDevices (ASD), société canadienne de haute technologie innovante spécialisée dans l'analyse des gaz au niveau ultra-trace, a été sélectionnée par Sinopec, première entreprise pétrochimique chinoise, pour fournir une solution analytique permettant de mesurer en temps réel la pureté de l'hydrogène dans les véhicules écologiques qui seront utilisés lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022. Le système analytique ASD sera d'abord installé dans l'usine pétrochimique de Sinopec à Yanshan, puis dans d'autres sites peu après.

L'équipe d'ASD a créé la première solution au monde d'analyse de la pureté de l'hydrogène pour les piles à combustible, qui permet aux manufacturiers d'hydrogène de certifier cette pureté en temps réel à même le procédé, au lieu d'envoyer des échantillons à un laboratoire. Il en résulte d'importantes économies de temps et d'argent, grâce à un processus beaucoup moins complexe et nécessitant moins de main-d'œuvre. Cette solution sans précédent (appelée « solution orientée procédés », par opposition à « solution de laboratoire ») fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en mode autonome, éliminant ainsi le recours à des opérateurs hautement qualifiés. En plus d'être beaucoup plus pratique et économique, cette solution est également extrêmement robuste et fiable.

Fort d'une expérience de plus de trois décennies d'innovation dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse, ASD a pu concevoir de multiples nouvelles technologies afin de mettre au point cette solution unique et innovante d'analyse de l'hydrogène pour les piles à combustible. ASD a remporté ce contrat face à de nombreux concurrents grâce à son savoir-faire exceptionnel et à l'exploitation de sa technologie unique Epd (Enhanced plasma detector) basée sur la décharge de plasma, de ses valves chromatographiques innovantes, et d'algorithmes évolués de traitement du signal. Le système analytique d'ASD permet d'atteindre la limite de détection d'impuretés la plus basse sur le marché, notamment les soufres et le monoxyde de carbone (CO) qui, s'ils ne sont pas détectés, peuvent endommager les piles à hydrogène.

Une révolution

Sinopec a récemment publié un article scientifique soulignant les performances et l'inventivité des technologies d'ASDevices. La solution ASD est conçue pour être conviviale et permet de mesurer les gaz permanents, ainsi que les soufres, dans un seul instrument d'analyse, contrairement aux solutions des concurrents qui exigent plusieurs appareils complexes et coûteux. De plus, la solution ASD est la seule sur le marché qui ne nécessite aucune préconcentration de l'échantillon pour atteindre la limite de détection requise de 4 ppb H 2 S (sulfure d'hydrogène), grâce à son détecteur chromatographique amélioré de plasma (Epd) unique à haute sensibilité (< 0,5 ppb LoD). La précision des mesures et de la limite de détection a été démontrée avec le système innovant de dilution haute performance iGCS, propriété d'ASD.

« ASDevices est fière de soutenir Sinopec pour atteindre son objectif d'accélérer le développement de carbure d'hydrogène, pour que l'entreprise chimique puisse devenir un chef de file mondial de l'énergie propre. Si nous avons remporté cet appel d'offres, c'est grâce à notre solution révolutionnaire pour l'analyse des gaz de procédé de l'hydrogène des piles à combustible », explique André Lamontagne, président d'ASDevices.

« Stimuler l'innovation et les exportations s'inscrit parmi les priorités économiques que nous avons pour le Québec. En exportant sa technologie innovante, ASDevices contribue à promouvoir l'ingéniosité et le savoir-faire québécois à l'international, en plus d'accroître la compétitivité du Québec dans un domaine d'avenir. Nous sommes fiers d'aider cette entreprise de chez nous à faire sa marque à travers le monde », a soutenu Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique.

« La tendance mondiale est de concrétiser le rêve des véhicules à combustible d'hydrogène (H 2 ). ASD a investi dans la R et D dans ce domaine depuis plus de 3 ans afin d'être prêt à servir le marché. Pékin vise 10 000 véhicules à l'hydrogène sur les routes d'ici 2025, et d'autres pays suivent le mouvement. Nous serons prêts pour la demande », commente Frank Zhu, vice-président Asie d'ASDevices.

« Ce projet avec Sinopec est l'aboutissement de 3 ans de R et D, et c'est une grande reconnaissance pour notre équipe et nos partenaires. La solution révolutionnaire d'ASD répond aux attentes de longue date des fabricants d'hydrogène, et nous sommes fiers d'avoir une longueur d'avance sur le marché dans son développement », ajoute Yves Gamache, CEO/CTO d'ASDevices.

À propos d'ASDevices

ASDevices est une société internationale spécialisée dans les technologies et dispositifs d'analyse des gaz de procédés et de laboratoire. Les technologies et solutions d'ASDevices aident les organisations à surmonter leurs défis d'analyse des gaz en offrant des solutions analytiques robustes et de haute qualité. Les fondateurs et les partenaires de l'entreprise ont accumulé plus de 30 ans d'innovation en matière de chromatographie et plus de 160 brevets dans le monde entier. ASDevices est propriétaire de toutes les technologies qu'elle développe, en plus d'être la seule entreprise au monde à posséder toutes les technologies clés de chromatographie en phase gazeuse liées à la mesure difficile de l'hydrogène de qualité pile à combustible, en particulier l'analyse des traces de soufre. www.asdevices.com

