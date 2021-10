Sinopé Technologies dévoile une alternative à Hilo d'Hydro-Québec avec Éco Sinopé

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sinopé Technologies, entreprise québécoise spécialisée en conception d'appareils intelligents et en gestion de l'énergie depuis plus de dix ans, dévoile Éco Sinopé, une fonctionnalité gratuite pour les Québécois qui leur permettra de bénéficier de la tarification dynamique d'Hydro-Québec tout en conservant le plein contrôle de leurs produits connectés en tout temps.

Lancée en version préliminaire à l'hiver 2020-2021, Éco Sinopé aura permis aux utilisateurs-testeurs d'effacer en moyenne 210,33 kWh entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021. Plus de la moitié (51 %) d'entre eux ont économisé entre 50 $ et 150 $ et 8 % ont économisé plus de 250 $. (1)

Éco Sinopé permet aux consommateurs d'automatiser les consignes qu'ils reçoivent d'Hydro-Québec lors d'événements au cours desquels le fournisseur d'électricité leur demande de réduire leur consommation d'énergie. Cela permet ainsi d'optimiser les récompenses et économies liées à la tarification dynamique.

Tous des gagnants

« Avec Éco Sinopé, les consommateurs sont tous gagnants. Ils peuvent participer à autant d'événements qu'ils le souhaitent pour maximiser les récompenses qu'ils recevront d'Hydro-Québec et ne seront jamais pénalisés s'ils se désistent, affirme Maxime Caron-Labonté, Directeur commercial chez Sinopé Technologies, qui ajoute que contrairement à Hilo, Éco Sinopé ne requiert pas d'engagement minimum de trois ans forçant les utilisateurs à accepter les défis lancés par Hydro-Québec durant cette période. »

Disponible partout en Amérique du Nord, la fonctionnalité Éco Sinopé peut être adaptée aux besoins des différents producteurs d'électricité et aux spécificités des marchés, comme c'est le cas en Colombie-Britannique où la fonctionnalité a été renommée Peak Rewards.

Au Québec, Éco Sinopé propose cinq profils correspondant au niveau d'ajustement des consignes des appareils lors des événements de pointe. Ainsi, deux heures avant l'événement de pointe, la température de consigne du thermostat augmente du nombre de degrés choisi afin de préchauffer la pièce et d'accumuler de l'énergie. Au moment de la période de pointe (de 6h à 9h et de 16h à 20h), la température de consigne est réduite afin de réaliser de grandes économies. Le consommateur peut ajuster le niveau de participation de chaque appareil pour un confort optimisé et les meilleures économies d'énergie.

Pour bénéficier pleinement des avantages d'Éco Sinopé, les utilisateurs doivent préalablement s'inscrire au programme de tarification dynamique de leur fournisseur d'électricité.

Éco Sinopé est compatible avec tous les thermostats intelligents de marque Sinopé ainsi qu'avec les thermostats intelligents pour chauffage électrique de marque Ouellet. Le contrôleur de charge électrique Sinopé, lequel permet de contrôler l'utilisation des appareils électriques énergivores tels que le chauffe-eau, est également compatible avec Éco Sinopé.

Sinopé Technologies collabore avec de nombreux fournisseurs d'électricité depuis plusieurs années. Les thermostats Sinopé sont présentement éligibles à quatre programmes de rabais au Canada, soit dans les provinces de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et Labrador et de la Colombie-Britannique. Neuf États américains, incluant la Californie, le Colorado, le Massachusetts et l'État de Washington, proposent également 11 programmes de rabais auxquels sont éligibles les thermostats Sinopé.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multi-résidentiel. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et plateformes de gestion pour d'autres entreprises de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entrepreneurs dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

(1) Résultats du sondage Éco Sinopé. Le 22 juin 2021. *Veuillez communiquer avec nous pour plus de détails.

SOURCE Sinopé Technologies Inc

Renseignements: Désirée Larocque, Sinopé Technologies, Courriel : [email protected], Téléphone : 450-741-7700, poste 5111

Liens connexes

https://www.sinopetech.com/