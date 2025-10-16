VIENNE, 16 octobre 2025 /CNW/ - La 61e réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD 2025) s'est tenue à Vienne, en Autriche. Au cours de la conférence, Sinocare a organisé un colloque international sur l'industrie et un dîner de réseautage exclusif, démontrant pleinement l'expertise professionnelle de l'entreprise en matière de gestion du diabète.

Des experts internationaux saluent le rendement clinique exceptionnel d'iCan CGM

Professor Lori Laffel

Le lundi, jour d'ouverture de la réunion de l'EASD 2025 à Vienne, le professeur Lori Laffel, le docteur Guido Freckmann et le professeur Julia Mader ont été invités à partager leurs recherches menées en collaboration avec le CGM iCanTM. Le colloque a mis l'accent sur les thèmes clés « Rendement, praticité et pédiatrie » et a présenté des données prometteuses issues d'études allemandes et américaines récentes portant sur des populations adultes et pédiatriques. De plus, la session a fourni des informations sur la mise en place de systèmes de CGM dans des environnements réels, grâce au savoir-faire d'un centre de diabète pédiatrique de premier plan. La discussion a également porté sur les conséquences potentielles de la technologie du diabète sur les possibilités de voyage et d'emploi pour les personnes atteintes de diabète qui ont une passion pour l'aviation.

Lancement mondial du CGM iCan i6 : surveillance plus intelligente, expérience améliorée

Le système CGM iCan i6 de nouvelle génération était au centre de l'attention sur le kiosque de Sinocare. Outre une précision de 15 jours et un port confortable, iCan i6 offre de multiples améliorations de l'expérience utilisateur : application en une seule étape avec un capteur plus petit et plus léger; prise en charge de 27 langues pour une accessibilité mondiale; algorithme de compensation d'altitude intégré pour des lectures fiables en altitude; intégration améliorée de l'application mobile, permettant une expérience de « surveillance sans effort et accessible à l'échelle mondiale ».

Parallèlement, le partenaire exclusif de Sinocare, A.Menarini Diagnostics s.r.l, a présenté le système CGM GlucoMen® iCan à la réunion de l'EASD. Menarini a mis en avant les dernières fonctionnalités et les avantages cliniques du système iCan à travers une expérience immersive sur le stand, suscitant un vif intérêt et un engagement de la part des professionnels de la santé sur place.

De la prévention à la gestion : bâtir un écosystème du diabète en boucle fermée

Le 15 septembre, Sinocare a organisé un dîner-séminaire privé pour dévoiler son nouvel écosystème de prévention et de contrôle du diabète « A+C » à ses principaux partenaires. Ce modèle intègre le dépistage non invasif AGEscan et le CGM pour permettre une détection précoce des risques et une intervention de précision. Sinocare a également présenté sa solution de gestion du glucose en milieu hospitalier, qui relie de manière fluide les scénarios de consultation externe et d'hospitalisation, permettant une gestion numérique du diabète de bout en bout et améliorant à la fois l'efficacité et la qualité des soins.

De la recherche clinique de pointe sur le CGM aux solutions intégrées de prévention et de gestion hospitalière, la présence de Sinocare à la réunion de l'EASD 2025 a renforcé les collaborations mondiales avec les experts et les partenaires, et a mis en évidence l'intégration profonde de l'innovation technologique avec les besoins des patients et des cliniques.

