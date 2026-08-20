Sino Biopharmaceutical Limited dévoile sa nouvelle marque mondiale, SBP Group, afin d'accélérer son expansion internationale

HONG KONG, le 20 août 2026 /CNW/ -- Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX : 01177), l'un des principaux groupes pharmaceutiques chinois axés sur l'innovation, a annoncé le lancement de sa nouvelle marque mondiale, SBP Group, lors de la présentation de ses résultats semestriels. SBP réunit science, innovation et patients (« Science, Breakthroughs, Patients »). La science est à l'origine de SBP ; l'innovation est son objectif ; les patients sont la raison d'être de son action. Cette philosophie s'inscrit dans la droite ligne de la mission de SBP : mettre la science au service d'un monde en meilleure santé.

Cette identité unifiée reflète l'évolution stratégique de la société, passant du statut d'acteur de premier plan du secteur biopharmaceutique national à celui d'acteur mondial innovant. Cette transformation s'opère sur deux fronts : la mondialisation des produits par la constitution d'un portefeuille mondial d'actifs innovants grâce à la R & D interne et aux acquisitions ; et la mondialisation des activités à travers des partenariats mondiaux et une expansion commerciale directe sur les principaux marchés internationaux. S'appuyant sur des investissements continus dans le développement de talents à l'échelle mondiale, ses capacités organisationnelles et ses infrastructures, la société entend mettre des médicaments innovants à la portée d'un plus grand nombre de patients à travers le monde.

« 2026 marque la première année de mise en œuvre de notre stratégie de mondialisation, et nous avons déjà réalisé des progrès significatifs », déclare Mme Theresa Tse, présidente du conseil d'administration. « SBP Group s'engage à collaborer avec des partenaires internationaux afin d'accélérer le développement et la mise à disposition à l'échelle mondiale de médicaments innovants provenant de Chine, et de faire bénéficier la Chine de thérapies de pointe issues du monde entier. Grâce à notre plateforme de R & D entièrement intégrée et basée sur l'IA, nous souhaitons favoriser des avancées scientifiques pionnières dans le but ultime de venir en aide à davantage de patients et d'améliorer la santé humaine. »

À ce jour, la société a conclu quatre accords de cession de licence avec des multinationales, pour un montant total de paiements initiaux dépassant 1 milliard de dollars américains et une valeur de transaction potentielle totale supérieure à 7 milliards de dollars américains, ainsi que plus de 30 opérations de fusion-acquisition, de concession de licence et de partenariat stratégique. Parmi les transactions clés de 2026 figurent i) l'octroi d'une licence exclusive à Sanofi pour le rovadicitinib, le premier inhibiteur double ciblant à la fois les kinases Janus (JAK) et les kinases associées à rho (ROCK), dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,53 milliard de dollars américains au maximum ; et ii) l'octroi d'une licence exclusive à AstraZeneca pour le TQC3721, un inhibiteur des phosphodiestérases 3 et 4 (PDE3/4) administré par inhalation pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,9 milliard de dollars américains au maximum.

À propos de SBP Group

La société Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX : 01177), ici dénommée « SBP Group », est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques chinois axés sur l'innovation. La société dispose de capacités de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment en matière de R & D, de fabrication et de commercialisation. Son portefeuille de produits couvre une large gamme de médicaments biologiques et à petites molécules, qui lui permettent d'occuper une position de leader dans quatre domaines thérapeutiques clés : l'oncologie, les maladies hépatiques et cardiométaboliques, les maladies respiratoires et auto-immunes, la chirurgie et l'analgésie.

SOURCE Sino Biopharmaceutical Limited

CONTACT : SBP Group, Zhou Lin, [email protected]