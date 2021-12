La nouvelle famille de produits de Sino Biological visant le variant Omicron comprend des protéines de spicule recombinantes du variant ( RBD , S1 et le trimère S-ECD ), des anticorps monoclonaux qui reconnaissent la protéine de spicule du variant et le service de recherche sous contrat sur des essais avec le pseudovirus du variant . Ces réactifs sont des outils de recherche essentiels dont les scientifiques et les chercheurs du monde entier ont un urgent besoin pour comprendre les effets des nouvelles mutations du variant Omicron sur la transmission virale ainsi que sur l'efficacité des anticorps neutralisants thérapeutiques et des vaccins prophylactiques.

« Sino Biological a produit les principaux réactifs pour la protéine de spicule dans un délai record de 11 jours en janvier 2020 en plus de soutenir les recherches sur la COVID-19 de milliers de scientifiques et de chercheurs dans plus de 70 pays, qui ont mené à près de 1 000 publications à ce jour, a déclaré le Dr Jie Zhang, chef de la direction de Sino Biological. Grâce à la technologie d'une plateforme de pointe et à l'expertise d'une décennie, dans cette course contre la montre et la pandémie, nous sommes très heureux d'avoir pu produire la protéine RBD du variant Omicron dans un temps record de 6 jours; un anticorps qui bloque la liaison de la protéine de spicule en 8 jours; et la protéine de spicule S1, le trimère S-ECD et le pseudovirus en 10 jours. Nous continuerons de surveiller les nouvelles mutations et nous nous assurons de mettre des outils de recherche à la disposition des scientifiques aussi rapidement que possible. »

Sino Biological produit une liste complète de réactifs de recherche pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19 avec plus de 400 produits réactifs à base de protéines et d'anticorps. Les produits à base de protéines et d'anticorps de Sino Biological ont également été utilisés pour fabriquer des tests de dépistage de la COVID-19.

À propos de Sino Biological

Sino Biological est un fournisseur international de services et de réactifs biologiques. L'entreprise se spécialise dans la production d'antigènes recombinants et le développement d'anticorps. Le portefeuille de produits grandissant de l'entreprise compte plus de 6 000 protéines recombinantes, 13 000 anticorps, des trousses de tests ELISA, des clones d'expression, des milieux de culture cellulaire et d'autres outils de biologie moléculaire. L'entreprise offre également une variété de services personnalisés, principalement axés sur la production d'antigènes et d'anticorps recombinants. Sino Biological se consacre à la recherche en virologie et sur les maladies infectieuses. Sa nouvelle collection ProVirTM est la plus grande banque d'antigènes viraux au monde. Elle contient plus de 1 000 produits viraux provenant de 350 souches de virus.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et sont susceptibles de comporter des incertitudes et des changements de circonstances. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux inclus dans ces énoncés en raison de divers facteurs sur lesquels Sino Biological n'a aucun contrôle. Sino Biological n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et n'a pas l'intention de le faire. De plus amples renseignements sur ces facteurs figurent dans les documents de Sino Biological déposés auprès de la Bourse de Shenzhen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704287/Sino_Biological_newly_launched_a_panel_research_reagents_SARS_CoV_2_Omicron.jpg

SOURCE Sino Biological, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sino Biological, Inc., [email protected], www.sinobiological.com

Liens connexes

www.sinobiological.com