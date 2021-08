La cotation de Sino Biological sur le marché financier est une étape importante de son plan stratégique de croissance. Cette offre, tout en justifiant son modèle d'entreprise et son portefeuille actuel, constitue également un nouveau point de départ pour la croissance et le développement futur de I'entreprise. Elle fournit le soutien financier nécessaire à une expansion large et rapide des capacités existantes de Sino Biological. Liangzhi Xie, président de l'entreprise, a déclaré dans son discours lors de la cérémonie de cotation que, grâce à cette offre, « Sino Biological sera désormais en mesure de renforcer sa position de chef de file mondial en matière de réactifs et de services de recherche, tout en améliorant sa compétitivité et sa rentabilité. Ces projets apporteront de multiples avantages aux investisseurs, comme une augmentation de la valeur pour les actionnaires, et auront également une incidence positive sur la santé et le bien-être de la société ».

Entreprise spécialisée dans la haute technologie, Sino Biological se consacre à la recherche, au développement, à la production et à la vente de réactifs biologiques tels que les protéines recombinantes, les anticorps, les gènes et les milieux de culture. L'entreprise fournit également des services de recherche technique connexes, y compris le développement de protéines recombinantes et d'anticorps, ainsi que des analyses et des essais biologiques. Disposant de plusieurs techniques de base avancées, Sino Biological a mis en place une plate-forme technologique complète couvrant la recherche, le développement, la production à grande échelle et le contrôle de la qualité, afin de garantir la production efficace et à haut débit de réactifs biologiques. L'offre de l'entreprise contribue à faire progresser la compréhension de domaines tels que la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'immunologie, la biologie du développement et des cellules souches et favorise la recherche et le développement de médicaments innovants et de tests de diagnostic.

À l'avenir, Sino Biological intensifiera ses efforts d'innovation, d'expansion et d'optimisation de ses gammes de produits et de services existantes. Cet objectif sera atteint grâce au développement interne et à l'acquisition de technologies clés, combinées à une croissance rapide de l'infrastructure. Cela renforcera la position concurrentielle de Sino Biological et l'aidera à remplir sa mission, à savoir faire progresser les sciences de la vie et améliorer la santé humaine.

