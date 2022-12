Un partenariat qui va au-delà des tendances

LA VERGNE, Tennessee, le 16 déc. 2022 /CNW/ -- Il peut être difficile pour une marque historique de conserver son caractère moderne, et SVP Worldwide cherche à maintenir une certaine influence dans tous les groupes d'âge en allant au-delà des simples tendances dans le secteur de la couture. Ce mois-ci, l'entreprise a annoncé un partenariat entre SINGER® et SUPREME pour produire ce qui sera sans aucun doute considéré comme l'un des produits incontournables de l'industrie de la mode pour la période des Fêtes.

COLLABORATION ENTRE SINGER ET SUPREME (PRNewsfoto/SVP Worldwide)

Dean Brindle, directeur du marketing de SVP Worldwide, affirme que ce que l'entreprise a accompli sur le plan technologique pendant près de deux siècles lui permettra d'assurer son avenir, mais que le marketing est ce qui lui permet de conserver son allure moderne. « Bien que notre entreprise fête ses 171 ans d'existence, nous continuons de forger notre identité. Nous avons utilisé les médias sociaux pour favoriser l'éducation à la couture, construire une bibliothèque numérique de projets inspirants et créer des collaborations dans le domaine de la mode avec la série Making the Cut diffusée à l'origine sur Amazon Prime, Cruella de Disney et maintenant SUPREME. Nous demeurons déterminés à rester présents dans l'esprit de nos clients actuels et futurs. »

La combinaison du rendement emblématique de SINGER et de la conception de SUPREME offre une nouvelle expérience aux consommateurs. La nouvelle machine SP68 de SINGER® offre 548 programmes de couture et 300 points utilitaires pour les points de base, extensibles et décoratifs, y compris 2 lettrages. Parmi les principales fonctions de cette machine, mentionnons un écran ACL affichant les images et paramètres des points et un bouton coupe-fils qui permet de gagner du temps en coupant les deux fils. L'option de contrôle de la vitesse permet également aux utilisateurs d'aller à leur propre rythme pour un contrôle ultime.

SUPREME est la marque américaine moderne de premier plan pour tout ce qui touche la culture de la planche à roulettes établie à New York en avril 1994. Les motifs de la marque célèbrent les cultures de la planche à roulettes, du hip-hop et de la jeunesse. En plus des planches à roulettes, Supreme conçoit et fabrique différents vêtements et accessoires.

À PROPOS DE SINGER®

Depuis 170 ans, la marque SINGER® est synonyme de couture. Depuis le jour où Isaac Singer a obtenu un brevet pour la première machine à coudre grand public en 1851 jusqu'à la création du premier écosystème mondial de couture dans le nuage en 2015, l'esprit de conception pratique et d'innovation créative qui caractérise la marque depuis ses débuts est toujours bien présent aujourd'hui. De la mode au décor intérieur, en passant par la broderie et la courtepointe, nous nous engageons à créer les produits SINGER® et à favoriser leur évolution pour les couturiers de tous niveaux.

