LA VERGNE, Tennessee, 8 mars 2021 /CNW/ - En 1851, avant les jeans bleus ou le Coca-Cola, le monde a découvert le claquement d'une invention capable de coudre fidèlement la plupart des tissus et assisté à la naissance de la marque SINGER®. Aujourd'hui, dix-sept décennies après, le leader de l'industrie de la couture demeure tout aussi prisé et rend hommage à 170 ans de savoir-faire en lançant 6 nouveaux produits au début de 2021 et un modèle charmant de machine à coudre d'époque disponible dès maintenant pour les amateurs de couture du monde entier.

Les machines à coudre domestiques et industrielles SINGER® ont joué un rôle de soutien tout au long de l'histoire mondiale, permettant la couture d'articles de première nécessité au 19e siècle et celle de parachutes et de bandages lors les conflits mondiaux. Elles ont servi à d'innombrables applications commerciales, notamment dans le cadre des efforts gigantesques déployés actuellement à la production d'EPI pour la lutte contre la pandémie mondiale en 2020 et 2021. L'entreprise a qui appartient la marque emblématique a également fait don de milliers de machines à coudre l'an dernier pour permettre au monde entier de fabriquer plus de masques tout en encourageant la couture à domicile aux fins de revenu ou comme passe-temps.

Le monde s'est tourné vers les machines à coudre SINGER® pendant la pandémie de « grippe espagnole » et se tourne de nouveau vers elles pour coudre un nombre incalculable de masques afin de procurer une certaine tranquillité d'esprit dans le contexte de la COVID-19. La reconnaissance de ces initiatives mondiales et d'autres réalisations a revête une grande importance pour la direction, les employés et les fournisseurs. La passion de l'entreprise a inspiré la création d'un modèle en édition limitée de machine à coudre ancienne en fer forgé de classe 15, disponible en noir et en rouge.

SVP Worldwide, l'entreprise à l'origine de la marque SINGER®, est réputée pour sa capacité à moderniser constamment la couture et à devancer les besoins des consommateurs et des entreprises. En effet, l'entreprise a apporté de nombreuses innovations à l'industrie de la couture, de l'obtention du brevet de la machine à coudre en 1851 à la première machine à coudre bras libre, aux machines à coudre électroniques et programmables, et regarde désormais vers l'avenir avec l'intelligence artificielle.

La marque doit confectionner elle-même son avenir, pour faire perdurer l'industrie dans son ensemble et non sa seule gloire. Dean Brindle, responsable du marketing chez SVP Worldwide, a affirmé que la marque SINGER® continuera d'innover dans le paysage de la couture et de la création tout en célébrant sa pérennité.

À PROPOS DE SINGER®

Depuis 170 ans, la marque SINGER® est synonyme de couture. Depuis l'obtention du brevet d'Isaac Singer pour la première machine à coudre à usage domestique en 1851 à la création du premier écosystème de couture en nuage en 2015, l'esprit de conception pratique et l'innovation créative qui ont caractérisé l'entreprise à ses débuts se poursuivent.

