OTTAWA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et l'Agence des aliments de Singapour ont convenu d'un arrangement sur le zonage relativement à la peste porcine africaine (PPA) afin de permettre le commerce sécuritaire des produits porcins des zones exemptes de maladie au Canada en cas d'éclosion de PPA.

La PPA est une maladie virale qui n'infecte pas les humains, mais pose un risque important pour la santé des troupeaux de porcs du Canada, l'industrie du porc et l'économie canadienne.

Après avoir évalué la proposition de zonage de l'ACIA, Singapour a convenu d'un arrangement de régionalisation avec le Canada. Cela signifie que les restrictions pour l'importation de porc et de produits du porc canadiens vers Singapour, d'une valeur de 10 millions de dollars par année, ne s'appliqueraient qu'aux zones situées dans la ou les zones de contrôle primaire une fois établies, si un cas de PPA devait être découvert au Canada. Cet arrangement permettrait de réduire au minimum les retombées commerciales sur le secteur porcin canadien tout en protégeant les populations porcines des deux pays.

Le zonage est un outil reconnu à l'échelle internationale qui sert à gérer les maladies et à faciliter le commerce international. Si un cas de PPA est détecté, des limites géographiques sont définies pour contenir l'éclosion. La zone située à l'intérieur de ces limites géographiques constitue les zones de contrôle primaire, établies conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les zones situées à l'extérieur de ces zones de contrôle primaire sont considérées comme des zones exemptes de maladies.

Des accords de zonage ont été conclus avec les États-Unis, l'Union européenne, et maintenant avec Singapour, et sont en cours de mise en œuvre avec d'autres partenaires commerciaux. L'entente avec Singapour constitue une autre étape positive des efforts canadiens de prévention et de préparation relatives à la PPA. Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec d'autres pays, l'industrie et d'autres intervenants pour mieux faire face aux menaces que représente cette maladie. À l'appui de ces efforts, le Conseil exécutif de gestion (CEG) relatif à la PPA a été formé en tant que groupe de travail spécialisé composé de hauts représentants de l'industrie et du gouvernement pour assurer le leadership et l'orientation stratégique en matière de gestion des risques de la PPA.

Citations

« La réduction des risques que présente la peste porcine africaine est une priorité pour notre gouvernement. C'est pour cette raison que nous prenons des mesures sans précédent pour réduire le risque que cette maladie mortelle représente pour notre population de porcs, notre économie et les moyens de subsistance de plus de cent mille Canadiens. Nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires à l'échelle internationale afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'atténuer tout impact potentiel sur l'économie du Canada.

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La préparation est de la plus haute importance pour réagir rapidement et prévenir la propagation d'une maladie animale. C'est pourquoi le Canada prend des mesures sans précédent pour prévenir et atténuer l'incidence potentielle de la peste porcine africaine (PPA) au pays, tout en collaborant avec d'autres pays à titre de chef de file dans la lutte mondiale contre la PPA. »

- Dr Jaspinder Komal, vétérinaire en chef du Canada

Faits en bref

L'industrie canadienne du porc soutient plus de 100 000 emplois directs et indirects et génère environ 24 milliards de dollars canadiens pour l'économie canadienne.





En 2020, l'industrie canadienne du porc a exporté 1,4 million de tonnes d'une valeur d'un peu plus de 5 milliards de dollars canadiens vers 93 marchés d'exportation.





Le Canada est le troisième pays exportateur de porc en matière de valeur et de volume et représente 14 % du commerce mondial du porc. Le Canada exporte près de 70 % de sa production de produits de porc et de porcs vivants.





est le troisième pays exportateur de porc en matière de valeur et de volume et représente 14 % du commerce mondial du porc. exporte près de 70 % de sa production de produits de porc et de porcs vivants. Singapour est la 16 e destination en importance pour le porc canadien. Le Canada a exporté 3 327 tonnes de porc à Singapour en 2020, pour une valeur de 10 millions de dollars canadiens.





destination en importance pour le porc canadien. a exporté 3 327 tonnes de porc à Singapour en 2020, pour une valeur de 10 millions de dollars canadiens. Il n'existe aucun vaccin ou traitement contre la PPA. L'ACIA surveille de près toute recherche liée au traitement et au contrôle de la PPA, y compris la mise au point de vaccins, par l'entremise d'une collaboration internationale.





Il n'y a aucune preuve que le virus de la PPA peut infecter les humains, et il n'est pas considéré comme un risque pour la salubrité des aliments.

Liens connexes

Suivez-nous sur les médias sociaux

Twitter : @InspectionCan

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, 613-773-1059, [email protected]; Agence canadienne d'inspection des aliments, Relations avec les médias : 613-773-6600, cfia.media.acia @inspection.gc.ca

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca