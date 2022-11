Dans la foulée de sa brillante prestation à Toronto en mai dernier, la

superstar internationale Simu Liu est de retour pour une seconde année à

l'animation des Prix JUNO

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2023 sont en vente sur ticketmaster.ca/junos

TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui que Simu Liu, tête d'affiche de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le premier long-métrage de l'univers Marvel mettant en vedette un protagoniste d'origine asiatique, sera de retour pour une seconde année à l'animation de la captation télévisuelle de la Soirée des Prix JUNO 2023.

« Je suis vraiment enchanté d'être de retour à l'animation des Prix JUNO 2023 », a déclaré Simu Liu. « Je n'ai pas de mots pour décrire l'extraordinaire bouillonnement d'énergie qui a envahi la scène à Toronto au printemps dernier et je suis impatient de contribuer à recréer cette ambiance à Edmonton. Si vous avez aimé mon interprétation de Complicated, vous ne voudrez pas manquer ma reprise de Nickelback. »

La Soirée des Prix JUNO 2023, 52e édition de la célébration annuelle de la musique canadienne, se déroulera à Edmonton le 13 mars 2023. Produite par Insight Productions, la remise de prix télévisée sera retransmise en direct à la télévision et en ligne partout au Canada, à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

L'an dernier, Simu Liu a fait des débuts remarqués à la barre des Prix JUNO à Toronto avec son fameux monologue I Am Canadian, son impressionnante interprétation de Complicated d'Avril Lavigne et sa mémorable version en duo de Jalebi Baby avec la vedette virale Tesher.

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2023 sont offerts à compter de 49,00 $ (taxes comprises, frais en sus) sur le site www.ticketmaster.ca/junos.

