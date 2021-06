SimplyProtein® offre aux Canadiens l'avantage de carburer aux plantes

En juillet, la marque SimplyProtein® lancera ses barres-collations à base de plantes nouvellement reformulées, qui offrent une expérience gustative et une texture améliorées, et comportent désormais des ingrédients comme des amandes entières, des pépites de chocolat mi-sucré, de l'avoine, de la noix de coco grillée, des arachides et des graines de lin. Les nouvelles barres de collation SimplyProtein® contiennent 12 g de protéines et 2 g de sucre par barre. Les produits sont sans gluten, Projet sans OGM vérifié et riches en fibres.

Les quatre premières saveurs reformulées que les consommateurs pourront découvrir sont les suivantes :

Noix de coco et chocolat

Citron et noix de coco

Chocolat noir et amandes

Beurre d'arachides et chocolat

« Les protéines végétales constituent une mégatendance, qui s'est traduite par une augmentation constante de la demande des consommateurs au cours des dernières années. Cette demande, associée à l'offre unique de la marque SimplyProtein®, nous a fourni l'occasion parfaite de réinventer notre positionnement et notre gamme de produits, déclare Michael Lines, président et chef de la direction de Wellness Natural Inc., fabricant de la marque SimplyProtein®. Nous voulions aller au-delà du modèle traditionnel de la marque de collation et devenir une entreprise offrant une source d'énergie qui vous permette d'être vous-même. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas deux personnes identiques, que les gens ont besoin de protéines pour être énergisés pour différentes raisons et sont alimentés de différentes façons. Quel que soit votre objectif, nous vous proposons une énergie à base de plantes, délicieusement simple, afin que vous puissiez vivre votre vie comme vous l'entendez. Grâce à la reformulation de notre gamme, nous avons pu améliorer le goût et la texture de nos barres, tout en conservant la texture légère et croustillante et la faible teneur en sucre que nos adeptes appréciaient déjà. »

Dans le cadre du repositionnement et de la reformulation de la marque, la programmation du nouveau lancement sera axée sur l'inspiration et la motivation des consommateurs à vivre leur vie comme ils l'entendent, ainsi que sur la mise en valeur et la célébration des Canadiens et Canadiennes qui incarnent la notion d' « énergiser son unicité ».

À propos de la marque SimplyProtein®

La marque SimplyProtein® a pour but de donner de l'énergie aux consommateurs, avec une source d'énergie à base de plantes délicieusement simple pour faire tout ce qu'ils font - parce que les protéines ne sont pas seulement pour les gens qui font des compétitions - elles sont pour tout le monde et pour tous les corps - un carburant végétal pour tous. SimplyProtein® a débuté en 2002 dans les magasins d'aliments naturels de Toronto, au Canada. La marque s'est depuis développée dans toute l'Amérique du Nord et est maintenant détenue et exploitée par Wellness Natural Inc., une entreprise d'aliments naturels. La création de produits de qualité supérieure est au cœur des préoccupations de Wellness Natural Inc. et sa culture d'entreprise est ancrée dans ses employés et dans le respect de la planète. La marque dispose d'un conseil d'administration exceptionnel comprenant John Lederer, Joe Mimran, Joe Jackman, Nicholas Reichenbach et Steve Spooner. SimplyProtein® comprend une variété de produits allant des barres, des biscuits protéinés et des barres pour enfants et peut être trouvé chez les détaillants à l'échelle du pays, y compris en magasin chez Costco, Loblaws, Metro, Sobeys et Whole Foods et en ligne sur SimplyProtein.ca et Amazon.ca. Pour en savoir plus sur SimplyProtein®, veuillez consulter www.SimplyProtein.ca.

SOURCE Wellness Natural Inc.

Renseignements: Sarah El-Bakri, [email protected], 289-892-7054