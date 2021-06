KINGSTON, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - Simply Benefits et L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) sont heureux d'annoncer une nouvelle relation d'affaires dans le cadre de laquelle les deux sociétés offriront conjointement une gamme complète de produits d'assurance vie, invalidité, maladie et dentaire reposant sur une plateforme entièrement numérique.

« Nous avons pour mission d'offrir des garanties d'excellente qualité au moyen d'une plateforme entièrement numérique. Nous avons été impressionnés par la souplesse que procure la technologie numérique de l'Empire Vie ainsi que par sa connectivité, déclare Jeff Cox, chef de la direction et fondateur de Simply Benefits. Nous accordons une grande importance à la simplicité des affaires, et l'Empire Vie est un chef de file. Il est donc facile pour nous d'offrir l'excellence à laquelle s'attendent nos clients. »

Simply Benefits a développé un processus permettant d'intégrer de nouvelles entreprises et leurs employés en quelques jours seulement, du début à la fin du processus. Ses plateformes intégrées facilitent grandement l'administration et la gestion des régimes. Parmi les autres caractéristiques à retenir, notons les cartes des garanties numériques, les statistiques et mises à jour des soldes en temps réel, les notifications poussées, la recherche fondée sur l'intelligence artificielle, le téléversement rapide des données démographiques, l'analyse des reçus et plus encore.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme fournisseur de garanties par Simply Benefits, affirme Dara Brachman, vice-présidente, Solutions d'assurance collective à l'Empire Vie. Nous faisons en sorte qu'il soit simple, rapide et facile pour les petites et moyennes entreprises de fournir des solutions d'assurance collective à leurs employés. Nous sommes emballés de travailler avec Simply Benefits, entreprise gagnante du prix Small Business BC pour l'innovation en 2021. »

À propos de Simply Benefits

Simply Benefits est un tiers payeur qui offre une expérience simplifiée en assurance grâce à ses régimes d'assurance collective entièrement numériques. Simply Benefits offre des services de gestion d'assurance collective aux conseillers, aux entreprises et à leurs employés partout au Canada (sauf au Québec). Son produit inclut trois plateformes intégrées uniques afin que les conseillers, les employeurs et les employés puissent gérer leurs propres garanties à un seul endroit.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs de placement par l'entremise de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.

Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. La firme DBRS évalue notre solidité financière. Veuillez consulter notre site Web pour connaître nos notes courantes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

