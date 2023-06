L'entreprise complète sa plus importante acquisition en 116 ans et jette les bases de son expansion en Ontario

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Simplex Location d'outils inc, entreprise familiale québécoise spécialisée dans la location d'outils et d'équipements pour tous les projets de construction mais également dans les secteurs industriel, manufacturier, gouvernemental, événementiel et cinématographique, annonce aujourd'hui l'acquisition de Skytec Rentals Inc., une entreprise privée de location d'équipement spécialisée dans les plates-formes de travail aériennes, située à Hamilton (Ontario). Simplex réalise ainsi sa plus importante acquisition en 116 ans et jette les bases de son plan d'expansion en Ontario.

Skytec a été fondée en 2012 par des experts de la location d'équipement possédant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. L'entreprise est en pleine expansion et emploie une quarantaine de personnes. Ses clients évoluent dans des secteurs d'activités variés comme la construction et l'industriel. Elle offre notamment des produits fabriqués par Genie, JLG, MEC et Skyjack, et continue d'élargir son inventaire d'équipement afin de fournir à ses clients des produits performants qui ont fait leurs preuves sur le marché. Skytec dessert les régions de Niagara Falls, London, Toronto, Barrie, Georgetown, Orangeville, Peterborough, Oshawa et Belleville.

Citations :

« Nous sommes très fiers de cette acquisition non seulement parce que Skytec est une entreprise très bien gérée mais aussi parce que nous partageons avec son équipe des valeurs communes et une vision des affaires centrée sur les besoins des clients et le bien-être des employés. Cette transaction s'inscrit dans notre plan de développement axé, entre autres, sur les acquisitions. Elle contribuera certes à renforcer notre position de leader dans le marché de la location d'outils et d'équipements au Canada, à accélérer notre croissance en Ontario et à proposer une offre de produits supérieure à nos clients. », a déclaré Euclide Véronneau, président de Simplex Location d'outils inc.

« Dès les premières rencontres, la chimie s'est rapidement installée! Nous sommes très enthousiastes de joindre Simplex et de combiner nos forces avec une équipe qui nous ressemble et qui est respectée dans l'industrie canadienne. Nous sommes convaincus que cette transaction sera bénéfique non seulement pour nos deux organisations, mais aussi pour les entreprises à la recherche d'équipements spécialisés. », a déclaré Frank Tam, Président-directeur général, Skytec Rentals Inc.

Un marché en pleine croissance

Simplex compte capitaliser sur le fort potentiel de croissance du secteur de la construction et des nombreuses autres industries dans le Sud de l'Ontario ainsi que dans la Région du Grand Toronto, l'un des marchés les plus importants en Amérique du Nord. L'entreprise souhaite également s'imposer davantage dans le domaine des grands événements et du cinéma, secteurs dans lesquels elle est déjà très active au Québec.

En complétant cette transaction, Simplex devient propriétaire à 100% de Skytec. Aucun changement n'est prévu au sein de l'entreprise qui conservera sa marque, en raison de la notoriété acquise dans son marché. De plus, tous les emplois sont maintenus et Simplex prévoit même procéder à certaines embauches pour soutenir le développement de Skytec.

A propos de Simplex Location d'outils inc.

Fondée en 1907, Simplex Location d'outils inc est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans la location d'outils et d'équipements pour tous les projets de construction mais également dans les secteurs industriel, manufacturier, gouvernemental, événementiel et cinématographique. Elle emploie quelque 550 employés et regroupe 35 succursales au Québec et en Ontario. L'entreprise de 5e génération a réalisé en octobre 2021 l'acquisition du Centre de location Pyramide Inc. au Québec et, en 2023, celle de Skytec Rentals Inc. en Ontario. Pour plus de détails, consultez le site Web : simplex.ca/fr

