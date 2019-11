Simplement fantastique

La nouvelle collection Zodiaques de Pandora en argent sterling ajoute aussi au thème céleste de la saison. Les symboles astrologiques s'harmonisent parfaitement avec les autres modèles de la collection des Fêtes. Portez fièrement votre signe du zodiaque ou montrez à vos proches que vous les connaissez bien en leur offrant leur signe astrologique.

Les designs contemporains et les nouvelles montures complètent l'expression céleste. La position surélevée des pierres augmente leur éclat, et certains bijoux arborent maintenant une taille en forme de cœur -- l'expression parfaite de l'amour en cette saison de partage.

Prix à partir de : 25,00 C$

