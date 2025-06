Simon Jolin-Barrette en mission à Toronto et Ottawa

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, à qui a récemment été confiée la responsabilité des Relations canadiennes sera en mission à Toronto le 11 juin et à Ottawa, le 17 juin prochain.

Diverses rencontres se tiendront avec des acteurs politiques, économiques, de la justice et de la francophonie. L'objectif de ces rencontres est de consolider nos liens tant sur le plan des affaires que politique afin de faire face aux menaces du président Trump et de protéger l'autonomie des États fédérés au sein de la fédération.

L'autonomie des États fédérés, la nomination des juges, le changement d'heure, le commerce interprovincial, la diversification de notre économie, la protection de la langue française et les défis liés aux menaces du président Trump seront notamment à l'ordre du jour.

Ce passage en Ontario sera également l'occasion de célébrer la Fête nationale du Québec en compagnie des bureaux du Québec à Toronto et à Ottawa.

Citation :

« Cette première mission à titre de ministre responsable des relations canadiennes sera notamment l'occasion de réaffirmer et de renforcer les liens d'affaires qui unissent déjà le Québec et l'Ontario, entités fondatrices de la fédération canadienne. Au cours des prochains mois, le Québec entend poursuivre sa collaboration et développer de nouveaux projets avec les autres États fédérés au Canada, tout en protégeant ses valeurs et spécificités.

Le Québec travaillera toujours à faire rayonner son identité, sa langue, sa culture et son autonomie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable des Relations canadiennes

