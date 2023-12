La nouvelle solution Web de logiciel-service AnyoneSwap utilise l'intelligence artificielle pour projeter l'image d'un modèle dans des photos ou des vidéos avec une qualité de production très réaliste

Un simple clic permet de réduire considérablement le temps et les coûts de montage ou de retournage des scènes

La fonction de dé-vieillissement automatique offre une touche professionnelle

AnyoneSwap a le potentiel de transformer la publicité, la production de films et la création de contenu pour les médias sociaux

SÉOUL, Corée du Sud, 15 décembre 2023 /CNW/ - Similis, une jeune entreprise d'avant-garde dans le domaine de l'IA, annonce officiellement le lancement mondial d'AnyoneSwap, une nouvelle solution de logiciel-service (SaaS) innovante alimentée par l'IA conçue pour transformer les flux de création de contenu. Lancée en septembre 2023, la solution dispose déjà d'un bassin florissant d'utilisateurs, soit plus de 200 000 dans le monde.

Vous pouvez facilement utiliser la substitution de visage sur votre site Web et créer du contenu créatif.

« AnyoneSwap n'est pas seulement un outil, il change la donne dans la création de contenu et la production vidéo », a fait remarquer Jisu Kim, chef de la direction de Similis. « Avec AnyoneSwap, les utilisateurs peuvent transformer leur imagination en réalité, tout cela avec l'efficacité de l'IA. »

AnyoneSwap tire parti de l'intelligence artificielle avancée pour projeter l'image d'un modèle dans une image ou une vidéo, offrant ainsi une production visuelle très réaliste et de première qualité. Habituellement, la substitution de visage consiste à déployer des efforts pour éditer manuellement des photos et des vidéos, mais AnyoneSwap élimine ce besoin, ce qui simplifie la création de contenu grâce à un simple clic. La solution introduit également une fonction de dé-vieillissement automatique qui permet aux gens d'apparaître plus jeunes dans le contenu visuel, et son format Web offre une grande souplesse et aucune exigence d'installation.

La solution SaaS a le potentiel de perturber une grande variété de domaines créatifs, y compris la réalisation de films et la création de contenu de forme abrégée pour les médias sociaux. Pour l'industrie de la publicité en particulier, les annonceurs seront maintenant en mesure de produire une seule image publicitaire ou vidéo, puis de l'adapter rapidement à divers marchés en substituant les visages des différents modèles, ce qui assurera un attrait localisé tout en réduisant considérablement les ressources nécessaires à la production.

M. Kim a ajouté : « AnyoneSwap peut économiser jusqu'à 90 % du temps et des coûts qui seraient autrement consacrés à modifier une publicité pour des pays ou des cultures spécifiques. »

À propos de Similis

Créée récemment en mai 2023 aux États-Unis, Similis est une jeune entreprise d'IA qui se consacre à la mise au point de solutions de pointe en matière de substitution de visage. Une version antérieure d'AnyoneSwap, sa solution Web SaaS de base, a été mise à disposition dès la création de l'entreprise.

