SHANGHAI, 27 mai 2021 /CNW/ - Le 24 mai, SIMCom, le principal fournisseur mondial de solutions et de modules IdO, a lancé deux modules qui prennent en charge le mode réseau autonome de la 5G, le SIM8210C et le SIM8210C-M2. Ces deux modules spécialisés pour les scénarios d'application de données dont la performance des coûts est plus élevée permettront de mieux habiliter des milliers d'industries.

SIM8210C et SIM8210C-M2 sont des modules de communication 5G développés à partir du modem pour IdO 315 5G de Qualcomm. Ils prennent en charge la bande 5G NR /LTE-FDD/LTE-TDD et sont conformes au protocole R15, avec un taux maximal allant jusqu'à 1,5 Gbps. Les deux modules prennent en charge le système mondial de navigation par satellite (GNSS) et la mise en service en direct pour répondre à la demande des clients en matière de positionnement et de mise à niveau. Entre-temps, les modules sont dotés de diverses interfaces à puissante extensibilité, dont PCIe, USB3.1, GPIO, etc.

Compatibilité du module SIM8210C avec le module SIM8200G

Le module SIM8210C prend en charge le progiciel à matrice de pastilles. Les dimensions sont de 43,6*41 mm. Son produit-programme et ses instructions de programme sont entièrement compatibles avec le module SIM8200G.

Compatibilité du module SIM8210C-M2 avec le module SIM8200EA-M2

Le module SIM8210C-M2 prend en charge le produit-programme M2. Les dimensions sont de 52*30 mm. Son produit-programme et ses instructions de programme sont totalement compatibles avec SIM8200EA-M2, ce qui permet aux clients de changer rapidement en fonction de leurs besoins d'application.

Yang Tao, président du conseil d'administration de SIMCom, a déclaré : « Le modem pour IdO 315 5G et le système de fréquence radioélectrique lancés par Qualcomm accéléreront l'application de la 5G dans l'IdO et renforceront davantage d'écosystèmes. Les derniers modules 5G de SIMCom sont dotés du modem Qualcomm 315, ce qui permet de surmonter le coût élevé des modules 5G. Ils peuvent accélérer l'application en profondeur de la technologie 5G dans l'IdO industriel et accélérer la transformation numérique du secteur de la technologie 5G IdO. »

Le vice-président, Marketing des produits de Qualcomm, Sun Gang, a déclaré : « Le modem pour IdO 315 5G de Qualcomm a été conçu en tenant compte dès le départ des besoins des applications industrielles et d'entreprise. Il se caractérise par une performance de gigabit de pointe, une faible consommation d'énergie et une dissipation efficace de la chaleur. Il s'agit en fait d'une solution d'IdO de nouvelle génération dotée d'une vitesse élevée, de fonctions puissantes et d'une performance supérieure. Nous sommes heureux de soutenir les modules SIMCom 5G SIM8210C-M2 et SIM8210C avec cette solution, afin de répondre aux besoins des industries telles que l'énergie, l'automatisation et la fabrication, l'agriculture de précision, la construction, l'exploitation minière et les lieux publics, créant ainsi une société connectée. »

À propos de SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Limited (SIMCom) est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de modules et de solutions sans fil de communication machine-machine (M2M). En tant qu'acteur clé de l'écosystème de l'IdO, SIMCom a établi un partenariat à long terme avec des centaines de partenaires stratégiques, de clients et d'agents. Les produits de SIMCom sont largement utilisés dans le monde. La société expédie plus de 200 millions d'articles annuellement. Pour en savoir plus, visitez le www.simcom.com .

SOURCE SIMCom

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cathy, +86-021-31575100, [email protected], http://www.simcom.com

