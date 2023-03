Silo Communication devient SiLO.immo et se concentre désormais sur ses trois outils web pour promoteurs immobiliers

MONTREAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le plus important facilitateur de contenu immobilier web au Québec s'appelle maintenant SiLO.immo. C'est le succès de ses trois outils en ligne, soit ses répertoires immobiliers, son logiciel qui permet d'intégrer les plans de projets immobiliers et sa base de données d'acheteurs et de locataires qui ont instigué un tel changement. Désormais, l'entreprise consacrera son expertise à parfaire ces trois outils de pointe afin d'offrir à sa clientèle les dernières technologies pour optimiser leurs transactions immobilières.

Une connaissance unique en immobilier

SiLO.immo planchera sur la satisfaction des différents acteurs du secteur immobilier, soit les promoteurs, les acheteurs/locataires d'une habitation neuve et les personnes à la recherche d'une résidence pour aînés. La connaissance incomparable de SiLO du marché de l'immobilier permettra à l'entreprise d'offrir des services ciblés afin de faciliter l'échange entre les parties.

Pourquoi cette spécialisation? « Parce que l'information en immobilier sur le web était disparate et incomplète, nous désirions raffiner cette offre. L'environnement web qu'offre nos répertoires permet à l'usager de faire une analyse juste et objective des projets immobiliers. Devenus incontournables, nous nous devions de leur consacrer temps et énergie. L'accessibilité de nos divers outils demeure notre priorité; c'est pourquoi notre équipe se vouera corps et âme à cette mission… Ainsi, nos usagers bénéficient d'informations de pointe sur l'immobilier à partir de leurs appareils électroniques (visites virtuelles, plans, prix, évaluations, etc.), des solutions simples et contemporaines. » - Isabel Coutu, présidente de SiLO.

Des chiffres qui ne trompent pas

Les connaissances pointues de SiLO.immo permettent d'afficher de façon juste et approprié le monde de l'immobilier sur le web. Ainsi, promoteurs et acheteurs gagnent en transparence et en intégrité.

Les répertoires immobiliers web regroupent plus de 1 400 projets immobiliers neufs et 700 résidences pour aînés tout en cumulant 100 000 visites mensuelles

Le sélecteur de plans héberge plus de 13 000 unités

450 usagers mensuels font une demande afin de trouver un logis qui répondra à leurs attentes tandis que 16 000 usagers sont inscrits aux infolettres.

Cet ensemble d'outils permet de prendre une décision éclairée dans l'univers immobilier qui ne cesse d'évoluer.

Vers de nouveaux marché s

SiLO.immo franchit maintenant les frontières et propose sa gamme incontournable d'outils en ligne à tout projet pancanadien. Les trois actionnaires de cette entreprise familiale, Isabel, Mercedes et Ulysse Coutu, travaillent donc à des projets qui seront annoncés sous peu.

SiLO.immo est à la barre de

