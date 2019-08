SiliCycle voit sa diversification rapporter

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de son 25e anniversaire de fondation qui aura lieu au mois d'août 2020, la société de Québec SiliCycle voit la diversification de ses activités porter fruit. Sa filière, Pharma in silica, confirme aujourd'hui l'atteinte d'un de ses objectifs en complétant sa première ronde de financement autonome. La cumulation des investissements amassés permet de poursuivre le développement afin de démontrer la sécurité et l'efficacité de son produit, un nanovecteur de silice pour améliorer les traitements de chimiothérapie. Les soins pourraient ainsi être plus efficients pour les patients atteints d'un cancer du poumon par exemple.

Pharma in silica est l'une des nombreuses filiales issues de l'exploration de la science et des applications de la silice et des secteurs de l'extraction-purification de molécules naturelles par le président de SiliCycle, Hugo St-Laurent, et son équipe depuis quelques années. Ces derniers n'ont pas hésité à diversifier les usages de la silice depuis 2014, ce qui a ouvert de lucratifs marchés à l'entreprise, notamment ceux de la pharmacologie et de la cosmétique.

En parallèle, s'ajoute l'agrandissement de l'usine de SiliCycle qui est tout juste sur le point d'être complété pour la somme de 20 millions $. C'est là une conséquence directe de la croissance remarquable des cinq dernières années, qui ont vu les revenus de l'entreprise progresser de 100 %. La direction a d'ailleurs choisi de confier les rênes de Pharma in silica à François Arcand, un entrepreneur expérimenté dans le domaine des sciences de la vie.

« Le potentiel du nouveau traitement est énorme et les sociétés pharmaceutiques suivent assidument toutes les avancées susceptibles d'améliorer la pureté et la performance des médicaments. Le travail effectué par notre équipe demande beaucoup de patience, de rigueur et n'est possible qu'en raison de la qualité des gens associés à ce projet. Nous avons toujours cru en la polyvalence des usages de la silice, le temps semble vouloir nous donner raison. Nous sommes emballés et déterminés à poursuivre dans cette direction », a fait valoir M. St-Laurent.

À propos de SiliCycle inc.

Fondée en 1995, SiliCycle Inc. est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour la chromatographie, la chimie analytique et la synthèse organique. Ces produits et services sont utilisés des petites expériences scientifiques aux grandes fabrications industrielles par les laboratoires analytiques, les compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et alimentaires du monde entier. Notre offre inclus entre autres des services:

D'extraction aqueuse ou organique de diverses molécules à partir de biomasses variées

De purification sur mesure de l'échelle de laboratoire à industrielle

De développement de méthodes analytiques pour atteindre les niveaux de pureté désirée

De synthèse de molécules d'intérêt

De production d'ingrédients actifs tels que les oméga-3, les polyphénols et les molécules CBD/THC

Restez branchés :

Pour en savoir plus sur les activités de SiliCycle, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/silicycle

https://twitter.com/SiliCycle_Inc

https://www.linkedin.com/company/silicycle

https://www.youtube.com/user/SiliCycle

SOURCE SiliCycle

Renseignements: Pierre Drapeau, Relations publiques, 418 456.6385, pdrapeau@silicycle.com; Hugo St-Laurent, Président, SiliCycle, 418 874.0054, hugostlaurent@silicycle.com