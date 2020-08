QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La direction de SiliCycle se réjouit d'avoir franchi une nouvelle étape vers la commercialisation d'extraits purifiés de différents cannabinoïdes avec l'obtention de sa licence de transformation du cannabis émise par Santé Canada. L'entreprise de Québec peut ainsi aller de l'avant en vue de transformer la biomasse de chanvre et de cannabis afin d'en tirer des extraits purs et de qualité supérieure.

L'autorisation fournie par Santé Canada permet à SiliCycle d'amorcer la production sur le site de sa nouvelle usine dans le Parc technologique du Québec métropolitain, dont les travaux ont été complétés au début de l'année 2020. C'est plus de 22 millions $ additionnels qui furent investis en frais de construction et d'acquisition d'équipements en lien avec la réalisation des procédés d'extraction, de purification et d'emballage qui pourront ainsi être mis à profit par l'entreprise qui célèbre ses 25 ans de fondation en 2020, et sa filiale PurCann Pharma, qui se consacre à ce champ d'expertise.

« Il y a certes un engouement pour la production de cannabinoïdes, mais l'intérêt se situe particulièrement dans la capacité à offrir ces substances à l'état pur ou standardisées afin de les intégrer à d'autres produits. C'est précisément là que nous nous démarquons avec des procédés qui nous permettent de rendre conformes les mélanges naturels afin d'avoir les quantités et proportions souhaitées de façon stable et reproductible malgré les variations de ces molécules dans les plantes. C'est ainsi que nous pourrons assurer à la clientèle les effets attendus, une condition essentielle au succès commercial », mentionne le président de SiliCycle, Hugo St-Laurent.

La nouvelle usine permet une capacité de transformation pouvant atteindre plus de 100 000 kg par année, de telle sorte que SiliCycle a maintenant en main les outils afin de produire des milliers de kilogrammes d'extraits à divers degrés de pureté selon les besoins de ses clients. L'usine est également dotée d'unités de préparation de produits finis incluant teintures, vaporisateurs, etc. pour répondre aux besoins de la clientèle, d'où l'obtention de l'autorisation nécessaire par Santé Canada pour la licence de transformation.

« Nous sommes à appliquer toute notre expertise acquise dans le domaine pharmaceutique afin d'assurer une qualité et une reproductivité des produits selon des standards très élevés. Notre approche scientifique est donc rigoureuse et éprouvée, combinée à la qualité de nos nouvelles installations et à la présence de chercheurs de haut-calibre au sein de notre équipe, nous sommes bien positionnés pour commercialiser avec succès nos produits », se réjouit Pierre Plante, vice-président - Opérations de PurCann Pharma.

À propos de SiliCycle inc.

SiliCycle inc. est une entreprise qui a été fondée en 1995 à Québec. Elle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits spécialisés destinés à l'industrie pharmaceutique. Expert technique en chimie, SiliCycle vend dans 90 pays ses solutions en extraction et purification de molécules d'intérêt et en chimie de la silice. Le savoir-faire de SiliCycle est recherché par les grandes fabrications industrielles jusqu'aux laboratoires analytiques des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et alimentaires du monde entier qui utilisent des produits et services CRO/CMO. Son champ d'action inclut entre autres des services :

D'extraction aqueuse ou organique de diverses molécules à partir de biomasses variées;

De purification sur mesure de l'échelle de laboratoire à industrielle;

De développement de méthodes analytiques pour atteindre les niveaux de pureté désirés;

De synthèse de molécules d'intérêt;

De production d'ingrédients actifs tels que les oméga-3, les polyphénols et les molécules CBD/THC.

À propos de PurCann Pharma

PurCann Pharma se spécialise dans la production et la commercialisation d'extraits riches en cannabinoïdes à partir du chanvre et du cannabis cultivés au Canada. Une portion importante de ces biomasses est certifiée biologique. Les extraits purifiés et standardisés riches en CBD et/ou en THC sont commercialisés en vrac ou sous la forme de produits finis, tels que teintures, gélules et vaporisateurs. PurCann Pharma offre également des services de R&D, d'extraction, de purification et d'emballage.

