Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain - L'industrie des armoires de cuisine et de salle de bain lance officiellement une toute nouvelle signature pour favoriser l'achat local !

LÉVIS, QC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ) est heureuse de donner le coup d'envoi à la signature Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain, et à la campagne de promotion qui l'accompagne, dans le but d'inciter les consommateurs québécois à travailler avec les fabricants et détaillants québécois.

Alors que l'industrie de la cuisine et de la salle de bain tire bien son épingle du jeu en ces temps pandémiques, l'AFDICQ souhaite que le « conçu ici, pour les gens d'ici » prenne toute sa place et que les consommateurs affichent fièrement leur engagement pour l'achat local. « L'industrie de la cuisine et de la salle de bain, c'est 14 000 emplois qui, quotidiennement, offrent des cuisines et des salles de bain de qualité, sur mesure et pour tous les budgets. On souhaite vraiment que les Québécois soient fiers de faire affaire avec des fabricants et détaillants qui créent, fabriquent et assemblent des modules d'armoires du Québec ! », s'est enthousiasmé Steeve Richard, président de l'AFDICQ et propriétaire de Richard & Levesque Cuisines et salles de bain.

Des valeurs à partager

Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain met de l'avant des valeurs phares qui correspondent à ce que les consommateurs sont en droit de s'attendre quand ils se déplacent pour aller à la rencontre des fabricants et détaillants de cuisine et salle de bain :

Créativité et design / Sur-mesure / Achat local / Environnement

Qualité / Création d'emplois / Concurrentiel

« Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain, c'est notre façon de dire aux consommateurs que c'est important d'encourager les fabricants et les détaillants du Québec. Dorénavant, nous invitons les gens à rechercher la signature Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain : vous découvrirez tout un réseau de fabricants et de détaillants qui vous offriront la cuisine ou la salle de bain dont vous rêvez ! », a expliqué Virginie Cloutier, directrice générale de l'AFDICQ.

La trousse de matériel Signée Québec - Cuisine ■ Salle de bain est disponible gratuitement pour tous les membres fabricants et/ou détaillants de l'AFDICQ. Les non-membres fabricants et/ou détaillants peuvent aussi s'afficher Signée Québec, s'ils sont en mesure de faire la démonstration que leurs modules d'armoires de cuisine et de salle de bain sont créés, fabriqués et assemblés au Québec. Le sceau est utilisé dans les salles de montre, chez les fabricants et les détaillants, en vitrine d'accueil avec une vignette amovible, sur leur site web et dans différentes publicités pour permettre aux consommateurs de découvrir les fabricants et détaillants québécois.

Les consommateurs peuvent aussi se rendre au signeequebec.ca afin de découvrir les fabricants et détaillants Signée Québec de leur région ou selon leur spécialité.

L'AFDICQ remercie le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a contribué financièrement au développement de la campagne par le biais du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence.

À propos de l'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec

L'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec a pour but de promouvoir le développement des industries québécoises spécialisées en armoires de cuisine, de salle de bain et d'ébénisterie tout en unissant les forces de ses membres. Elle représente près de 225 membres à travers le Québec.

