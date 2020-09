Signature de nouvelles ententes sectorielles de développement - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution de 200 000 $ pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, se joignent à M. Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, pour annoncer la signature d'une nouvelle entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur deux ans dans le cadre d'un projet pilote. Cette entente permettra à la région de la Côte-Nord de poursuivre ses propres objectifs en matière d'égalité des sexes et de mettre en œuvre des projets concrets qui permettront de faire avancer les femmes dans la société. La participation financière du Secrétariat à la Condition féminine s'élève à 200 000 $.

Cinq nouvelles ententes sectorielles de développement ont été conclues pour une période de deux ans. En plus de la Côte-Nord, les régions du Centre-du-Québec, de la Chaudière-Appalaches, de l'Estrie et des Laurentides ont aussi signé une entente dans le cadre de ce projet pilote. L'aide financière totale accordée est d'un million de dollars répartie dans ces cinq régions.

Informations régionales

L'enveloppe financière allouée pour l'entente sectorielle de développement dans la région de la Côte-Nord a pour particularité d'être répartie entre les six municipalités régionales de comté (MRC) de la région, qui agiront à titre de mandataires. Celles-ci disposent d'un fonds qui leur permettra de soutenir financièrement des projets dans leur territoire respectif de MRC qui viseront un ou plusieurs des six volets de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dont :

la parité dans les lieux décisionnels;



l'autonomisation économique des femmes;



le développement d'une société sans violence faite aux femmes.

L'entente sectorielle de développement dans la région de la Côte-Nord a pu être signée grâce à un partenariat entre le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les six municipalités régionales de comté (MRC) du territoire (Caniapiscau, Golfe-du-Saint-Laurent, La Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord est également un important partenaire.

Citations :

« Une société égalitaire est une société plus forte et, grâce à la mobilisation de nos partenaires régionaux, de nouveaux projets visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes seront mis en œuvre dans les six MRC de la région. J'en suis très fière et je remercie les MRC, des partenaires incontournables dans l'élaboration, le déploiement et la gestion de l'entente ainsi que des projets qui en découleront. Leur collaboration et leur expertise en condition féminine sont essentielles à la réalisation de projets qui ont un impact dans leur milieu. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Une société où les hommes et les femmes sont égalitaires, où les instances décisionnelles sont davantage paritaires et où la violence n'a pas sa place est bénéfique pour tous et toutes. Dans la poursuite de ces idéaux, l'entente contribuera à favoriser l'épanouissement des individus et à créer des communautés attrayantes. En bout de ligne, ce sont les Nord-Côtières et les Nord-Côtiers qui profiteront des avantages de ce nouveau partenariat. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureuse que la région de la Côte-Nord ait été sélectionnée comme partenaire de l'une des nouvelles ententes sectorielles de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette entente permettra la mise en œuvre de projets concrets visant à réduire les inégalités existantes. J'invite tous les acteurs locaux à s'engager dans ces projets. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Le financement de ces ententes sectorielles provient de l'action structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 , qui vise à « soutenir des projets concrets d'envergure locale, régionale et nationale portant sur les grandes orientations de la Stratégie, privilégiant le développement des partenariats diversifiés et tenant compte de la dimension intersectorielle ».

, qui vise à « soutenir des projets concrets d'envergure locale, régionale et nationale portant sur les grandes orientations de la Stratégie, privilégiant le développement des partenariats diversifiés et tenant compte de la dimension intersectorielle ». Chaque région se voit accorder un montant de 200 000 $ sur une période de deux ans pour la réalisation de projets et d'initiatives visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes en région en fonction des spécificités régionales. La contribution des partenaires régionaux s'élèvera à au moins 50 000 $.

La sélection de la région s'est effectuée dans le cadre d'un projet pilote et tient compte de la qualité de la mobilisation régionale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de l'intérêt à agir sur certains thèmes liés à la réduction des inégalités.

