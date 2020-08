Par ces ententes, les Premières Nations Innues de Mashteuiatsh, Pessamit et Essipit concrétisent un partenariat avec Métaux BlackRock, le Projet devant être construit en partie sur leur territoire traditionnel, et conviennent de travailler de concert avec Métaux BlackRock afin d'atténuer les impacts du Projet dans leurs communautés et de maximiser ses retombées économiques au niveau des emplois, de la formation et des opportunités d'affaires.

La signature de ces ententes constitue un exemple de la collaboration entre Métaux BlackRock et les Premières Nations de Mashteuiatsh, Pessamit et Essipit. À cet effet, les parties ont convenu de la mise en place de comités conjoints visant à concrétiser leur collaboration pour les années à venir.

Les Chefs Clifford Moar de Mashteuiatsh, René Simon de Pessamit et Martin Dufour d'Essipit ont déclaré : « Nous soulignons l'importance particulière de cette Entente qui s'inscrit dans le contexte géographique de la Partie sud-ouest, nitassinan commun de nos trois Premières Nations. Pendant des millénaires, nos ancêtres y ont vécus et prospérés. Ceci explique notre ferme volonté d'y faire valoir nos droits et notre titre ainsi que la profondeur des liens qui unissent nos trois Premières Nations.

Nous désirons tout particulièrement souligner, comme en font foi ces ententes, que l'histoire de la région a une portée temporelle antérieure à la période de contact avec les premiers arrivants européens. La signature de cette entente démontre qu'il est possible pour les compagnies de s'entendre avec nos Premières Nations pour le développement de projets d'envergure dans le respect de nos droits et notre titre et de l'environnement. Nous souhaitons que cette Entente puisse servir d'exemple pour la concrétisation de projets futurs sur nos nitassinan. »

Sean Cleary, pour Métaux BlackRock a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir signées ces ententes aujourd'hui en ce qu'elles représentent un jalon important dans la réalisation du Projet qui a été autorisé par le gouvernement au printemps 2019. Nous croyons que c'est la bonne chose à faire; nos employés travaillent sans relâche afin d'obtenir et de maintenir l'acceptabilité sociale de notre projet auprès des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, incluant les Premières Nations.

Chez Métaux BlackRock nous nous réjouissons de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les Chefs Innus et nous voudrions les remercier pour leur aide et leur appui au Projet.

Ces ententes viennent renforcer les ententes existantes entre Métaux BlackRock et la Nation Crie de Oujé-Bougoumou, le Grand Conseil des Cris et le Gouvernement de la Nation Crie de même que les ententes avec les communautés de Chibougamau, Chapais et Saguenay ».

À propos de la Nation innue de Pekuakamiulnuatsh : La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh est la seule communauté autochtone située au Saguenay - Lac-Saint-Jean, et dont la population s'élève à plus de 6 000 membres. Sa présence millénaire dans la région et ses racines nomades font de cette nation, l'une des plus présentes sur l'ensemble du nitassinan (territoire traditionnel) de Mashteuiatsh au fil des siècles. Bien que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Conseil de bande) soit le principal employeur de la communauté, une foule de services sont déployés sur l'ensemble du territoire et toute son économie repose sur le dynamisme de ses entreprises.

À propos de la Nation innue d'Essipit : La Première Nation des Innus Essipit est une communauté autochtone dont le Nitassinan (territoire traditionnel) est située à l'entrée de la Côte-Nord, du fjord du Saguenay à la rivière Portneuf. Essipit, qui signifie « rivière aux coquillages » est reconnue pour son système communautaire inspiré des traditions ancestrales. Son économie est fondée principalement sur le secteur récréotouristique.

À propos de la Nation innue de Pessamit : La Première Nation des Innus de Pessamit comprend quelques quatre mille membres et la communauté est implantée à la confluence de la rivière Betsiamites et du fleuve Saint-Laurent. Le nitassinan de Pessamit occupe une superficie de 140 000 kilomètres carrés entre le fleuve Saint-Laurent et le 51e parallèle. L'histoire a profondément marqué le Nitassinan et conséquemment la vie des Pessamiulnut. Le Conseil de bande est le plus gros employeur de la communauté.

À propos de Métaux BlackRock : Métaux BlackRock est une société canadienne active dans les activités minières et la transformation de métaux; elle développe actuellement un projet de mine de vanadium, titane et magnétite dont le minerai sera transformé au Québec en fonte de fer brute, vanadium et titane. La mine de Métaux BlackRock sera la première mine de vanadium en Amérique du Nord; les produits métalliques de Métaux BlackRock seront utilisés par l'industrie afin de renforcer les alliages d'acier, ce qui contribuera à réduire les émissions de GES.



SOURCE Métaux BlackRock Inc.

