Signature d'une nouvelle convention collective au Collège Notre-Dame-de-Lourdes

LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration et la direction du Collège Notre-Dame-de-Lourdes sont heureux d'annoncer la signature d'une nouvelle convention collective, et ce, pour une durée de 6 ans.

Au centre, Mme Marie-Claude Massé-Lord, présidente du syndicat, et Mme Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes, entourées des membres du comité de négociation, M. Francis Lauzière, M. Jean-François Cardin, Mme Martine Lafond et M. Daniel Chevalier. (Groupe CNW/Collège Notre-Dame-de-Lourdes)

« Les membres du conseil d'administration sont très fiers du résultat de la dernière négociation de la convention collective avec les membres du personnel enseignant. Les discussions qui ont conduit à la signature de ce texte furent fructueuses et se sont déroulées dans un esprit de saine collaboration » a déclaré M. Rémi Poliquin, président du conseil d'administration du Collège.

« Nous avons reconnu, tout au long du processus, la préoccupation et la volonté commune des parties de prioriser la qualité de l'enseignement et de maintenir cette approche éducative et humaine propre à notre collège » a souligné Mme Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. « Nous allons travailler à la mise en œuvre de cette convention de façon harmonieuse avec le syndicat afin de poursuivre le développement pédagogique et les activités novatrices mises en place au Collège. »

Le Collège se félicite de signer cette entente satisfaisante pour les deux parties. Elle contribuera assurément à maintenir et à conserver le bon climat de travail qui caractérise l'établissement.

C'est dans une ambiance conviviale que tous les membres du comité de négociation étaient réunis pour la signature officielle de la convention, ce 4 décembre 2019, au Collège Notre-Dame-de-Lourdes.

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Fondé à Longueuil en 1950, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des premiers établissements au Québec à offrir le Programme d'éducation internationale, il y a près de 25 ans. NDL accueille chaque année environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove constamment tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à sa tradition.

SOURCE Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Renseignements: Isabelle Marcotte, Directrice générale du Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 450-670-4740, p. 240, www.ndl.qc.ca