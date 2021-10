Signature d'une entente sur la coopération culturelle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mme Nathalie Roy, et la ministre de la Culture et ministre de la Justice du Luxembourg, Mme Sam Tanson, annoncent la signature d'une entente qui vise à soutenir la coopération et les échanges culturels entre le Québec et le Luxembourg.

Par cette entente, le gouvernement du Québec et celui du Grand-Duché de Luxembourg officialisent leur désir de renforcer leur coopération en matière de culture et d'en accélérer le développement à long terme, notamment par l'organisation d'événements, l'échange d'expertise, la circulation d'œuvres et d'artistes ou le développement de partenariats entre des institutions culturelles de part et d'autre de l'Atlantique.

Citations

« La signature de cette toute première entente sur la culture marque une étape importante de la relation entre le Québec et le Luxembourg. Cette entente facilitera l'émergence de projets mutuellement bénéfiques, ce qui contribuera à dynamiser nos paysages culturels respectifs, de part et d'autre de l'Atlantique. Le Grand-Duché de Luxembourg peut assurément compter sur le Québec en tant qu'allié pour qui la culture est une priorité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec

« De nombreuses relations existent déjà entre le Luxembourg et le Québec en matière culturelle et créative, que ce soit au niveau des artistes ou de partenariats institutionnels. L'entente donne désormais un cadre formel à cette créativité partagée et ouvre la voie pour de nouvelles collaborations culturelles transatlantiques avec le Québec, avec qui nous partageons un enthousiasme indéfectible pour la promotion d'une culture d'échange, de dialogue et de découvertes. »

Sam Tanson, ministre de la Culture et ministre de la Justice du Luxembourg

Faits saillants

L'entente porte sur tous les secteurs culturels (arts de la scène, arts numériques, arts visuels, cinéma, livre, musique, etc.).

L'entente accorde une attention particulière à la dimension culturelle du développement durable et à la diversité des expressions culturelles.

Un comité de travail mixte établira un programme de coopération plus détaillé tous les deux ans.

Une entente dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été signée le 30 mars 2021 par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Luxembourg .

. Inaugurée en 1972, la Délégation générale du Québec à Bruxelles a pour mandat d'assurer le rayonnement du Québec et la promotion de ses intérêts en Belgique, au Luxembourg , aux Pays-Bas et auprès des institutions européennes.

Lien connexe

Délégation générale du Québec à Bruxelles

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

