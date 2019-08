Signature d'une entente pour le palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, est heureuse d'annoncer au nom de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec Mme Sonia LeBel, qu'une entente a été signée avec le Groupe Robin inc. pour la relocalisation temporaire des activités de justice de Saint-Hyacinthe dans le cadre du projet d'agrandissement et de réfection du palais de justice.

Ainsi, les activités publiques de justice seront déplacées au 3800, avenue Cusson, à Saint-Hyacinthe, après des travaux d'aménagement. Par ailleurs, certaines activités administratives, dont celles du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), seront déplacées au 1395, rue Daniel-Johnson Est.

La livraison du palais de justice temporaire et l'emménagement des occupants sont prévus pour juillet 2021. Des investissements de 16,2 millions de dollars seront consacrés à ce volet du projet global d'agrandissement et de réfection du palais de justice de Saint-Hyacinthe.

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons enfin une étape très concrète dans l'ambitieux projet de réaménagement et d'agrandissement du palais de justice de Saint-Hyacinthe. Les nouvelles installations temporaires, en étant plus fonctionnelles et sécuritaires que celles de l'actuel palais de justice, permettront d'améliorer la qualité des services offerts, ce qui sera bénéfique pour l'ensemble des justiciables et de nos partenaires. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

