PARIS, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité (« PPA corporatif ») avec METRO France. Ce PPA corporatif dit « en additionnalité »* permettra le financement et la construction de la centrale solaire de la Grange du Causse, située sur la commune de Pézènes-les-Mines à 60 km de Montpellier, en Occitanie.

La centrale de la Grange du Causse totalisera une puissance de 15,9 MWc et produira environ 23 GWh/an. Elle sera construite et exploitée par Boralex.

Par ce contrat, Boralex, leader et pionnière des énergies renouvelables en France, fournira à METRO France, premier fournisseur de la restauration indépendante en France, l'électricité produite par la centrale solaire à partir de 2024 et pour une durée de 20 ans.

« Ce nouveau contrat réaffirme l'ambition forte de METRO de décarboner son énergie, nous sommes déjà à près de 25 % de nos approvisionnements en énergies renouvelables (EnR) et l'objectif est de 50 % en 2025 et 100 % en 2030 », souligne Pascal Peltier, Directeur général de METRO France.

Par ce projet, Boralex poursuit le déploiement de sa planification stratégique présentée en juin 2021. La vente d'énergie verte auprès d'entreprises industrielles, un pilier majeur de ce plan, complémente la croissance basée sur des contrats garantis par les États ou assimilés. Avec la sécurisation de ce premier PPA corporatif en additionnalité, Boralex démontre sa capacité à répondre de manière adaptée au besoin d'approvisionnement électrique compétitif et vert des entreprises.

« Le parc de la Grange du Causse est notre premier projet solaire créé sur la base d'un PPA corporatif. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter aujourd'hui METRO France parmi nos clients. Avec ce contrat, nous commercialisons maintenant plus de 200 GWh/an via des PPA corporatifs d'une durée allant de 3 à 20 ans, en éolien comme en solaire. Nous consolidons ainsi notre position de leader dans la commercialisation d'électricité verte, grâce à une offre de service complète et flexible qui répond aux besoins des entreprises en approvisionnements responsables à coûts maitrisés », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

*Un PPA corporatif en additionnalité contribue au développement de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable. Sa signature permet à un futur actif de sécuriser l'investissement nécessaire à sa construction et mise en service.

