GUANGZHOU, Chine, 5 mai 2026 /CNW/ - Le 2 mai 2026, lors de la 139e Foire de Canton, Walovi a tenu la conférence des partenaires mondiaux à son siège social sur l'Île biotech de Guangzhou. Plus de 280 agents potentiels, représentants des gouvernements étrangers, experts, partenaires de la chaîne d'approvisionnement et investisseurs se sont réunis pour assister à la dernière percée de Walovi dans la mondialisation.

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Parmi les participants ont figuré Zhang Jiong (vice-président de la Chambre de commerce pour l'importation et l'exportation du Guangdong), Cheng Hongjin (vice-président de GPHL), Fang Dafeng (président du conseil de Walovi Great Health) et Ye Jizeng (vice-président de Walovi Great Health). La conférence a ciblé des partenaires dans 60 à 80 pays, et Walovi a signé des accords de distribution avec des partenaires de dix pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie centrale, élargissant ainsi son réseau mondial dans les marchés émergents.

Cheng Hongjin a décrit la stratégie mondiale de GPHL sous la forme de trois évolutions : de l'expansion à l'approfondissement, des produits au système, et du commerce à l'écosystème. Il a insisté sur l'accélération des investissements via cinq axes, citant la conférence des partenaires mondiaux de Walovi comme un exemple de synergie.

Fang Dafeng a lancé une invitation: « Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons intégrer la sagesse de la santé orientale dans le quotidien des gens du monde entier faisant de Walovi un choix de santé de confiance à l'échelle mondiale. »

Walovi a présenté un modèle de coopération complet comprenant la protection régionale, le soutien marketing, l'assistance au siège social et des incitatifs échelonnés, visant à ajouter des partenaires dans plus de 60 nouveaux pays et régions, en particulier le long de la Ceinture et de la Route.

La cérémonie de signature avec les dix distributeurs régionaux de détail, de restauration et de distribution a marqué une extension stratégique du réseau mondial de vente de Walovi.

Selon Frost & Sullivan, Walovi s'est classé au premier rang mondial des ventes de boissons naturelles à base de plantes pendant cinq années consécutives. L'entreprise domine également les ventes mondiales de boissons en vrac, le canal des banquets en Chine et le marché chinois des cadeaux. Au cours de la dernière décennie, l'échelle du marché international a été multipliée par 6,5, avec un TCAC supérieur à 25 %. En approfondissant sa localisation sur des marchés comme la Malaisie et l'Arabie saoudite et en lançant la canette internationale WALOVI, Walovi a bâti une chaîne d'approvisionnement couvrant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe.

Ye Jizeng déclare : « L'internationalisation ne se limite pas à l'exportation de produits, elle passe aussi par un enracinement local ». Walovi ambitionne de devenir un chef de file mondial des boissons naturelles à base de plantes, et sa conférence a donc envoyé un message clair : en surfant sur la vague mondiale des produits sains, Walovi souhaite collaborer avec des partenaires mondiaux pour générer de la valeur et instaurer un modèle gagnant-gagnant.

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SOURCE Walovi

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