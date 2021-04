En plus des amplificateurs de signaux cellulaires de marques WilsonPro, weBoost, HiBoost, Smoothtalker, et Cel-Fi offerts sur son site Web, l'entreprise mettra en valeur sa propre marque privée d'antennes et d'accessoires Bolton Technical par le biais de son nouveau service canadien. Des négociations sont en cours avec d'autres marques afin d'offrir une plus grande variété aux consommateurs.

Toutes les marques disponibles sur le site Web Signal Boosters Canada offriront leurs gammes complètes d'antennes cellulaires, de câbles et d'accessoires conformes aux normes d'ISDE et de la Commission fédérale des communications.

Engagement envers la clientèle

Signal Boosters Canada soutient pleinement ses produits, des services-conseils avant la vente jusqu'à la conclusion de la vente, et au-delà. L'entreprise offre ce qui suit :

Soutien technique avant ET après l'achat de votre produit

Service à la clientèle en anglais et en français en Amérique du Nord

Garantie de remboursement de 30 jours sur tous les produits et accessoires

Garantie d'au moins un an et pouvant aller jusqu'à trois ans sur tous les produits

Qui sont les utilisateurs d'amplificateurs de signaux?

Les amplificateurs de signaux cellulaires, qui sont compatibles avec tous les fournisseurs de services de téléphonie cellulaire au Canada (y compris Bell, Rogers, Telus, Vidéotron et plusieurs autres), amplifient les services vocaux et de données, y compris les réseaux 5G et 4G LTE pour tous les téléphones et appareils utilisant un réseau cellulaire. Ils sont offerts selon des procédés à porteuse unique ou à porteuse multiple, afin de répondre à tous vos besoins.

Couverture dans les grands espaces

En plus de la vente d'équipements pour ceux qui aiment faire les choses eux-mêmes, Signal Boosters Canada offrira des services complets et clé en main d'installation et d'intégration d'amplificateurs de signaux dans les grands espaces comme les entrepôts, les écoles, les hôpitaux et les lieux publics.

À propos de Signal Boosters Canada

Notre approche est simple. Nous voulons que vous obteniez le signal de téléphonie cellulaire dont vous avez besoin en éliminant les incertitudes liées à l'achat d'un amplificateur de signaux de téléphonie cellulaire. SignalBoosters.com et Signal Boosters Canada offrent le plus important catalogue d'amplificateurs de signaux en s'appuyant sur des décennies d'expérience dans la conception d'appareils à radiofréquence et d'expertise en services-conseils, afin de veiller à ce qui vous obteniez le système le mieux adapté à vos besoins. Nous nous spécialisons dans les systèmes d'amplification des signaux et les services d'installation clé en main complets, et nous avons servi plus de 200 000 clients à l'échelle mondiale.

