Grâce à un financement de démarrage de 10 M$ US dirigé par Inovia Capital, Signal 1 commercialisera des applications d'IA qui ciblent les principaux irritants dans les hôpitaux au sortir de la pandémie de COVID-19.

TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - Signal 1, une nouvelle entreprise en IA dans le domaine de la santé intégrant des données fondées sur l'intelligence artificielle (IA) dans les flux de travail hospitaliers afin d'améliorer ces derniers ainsi que la santé des patients et de réduire le stress des travailleurs de première ligne, a annoncé aujourd'hui des collaborations stratégiques avec Unity Health Toronto, le Groupe Banque TD (TD) et sa division d'IA appliquée de calibre mondial, Layer 6. Tomi Poutanen, cofondateur de Layer 6, assumera le rôle de chef de la direction de Signal 1. Cette nouvelle entreprise lance ses activités avec un financement de démarrage de 10 M$ US dirigé par Inovia Capital. La TD, Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA, et Radical Ventures, au sein de laquelle Tomi Poutanen est cofondateur et partenaire, font partie des autres investisseurs.

En collaboration avec Unity Health, Signal 1 mettra à profit les systèmes d'IA de pointe déjà utilisés par les cliniciens de St. Michael's Hospital, membre d'Unity Health. L'entente de Signal 1 avec la TD prévoit un financement de démarrage de 4 M$ US versé par la Banque et permettra à la nouvelle entreprise de tirer parti de la plateforme technologique d'IA primée qui a été mise au point par l'équipe de Layer 6.

Signal 1 lance sa solution d'IA clinique à un moment où le système de santé est aux prises avec des défis sans précédent. Au sortir de la pandémie de COVID-19, les hôpitaux sont confrontés à des retards de plusieurs années en raison des procédures repoussées ainsi qu'à l'épuisement du personnel. Les décisions en matière de soins de santé reposent grandement sur les données et les renseignements. L'IA a le potentiel d'améliorer drastiquement la manière dont les données hospitalières sont utilisées pour aider les fournisseurs et les institutions à offrir les meilleurs soins et résultats pour les patients.

« Le potentiel de l'IA dans la transformation des soins de santé est énorme, mais les progrès réalisés à ce jour ont été limités à quelques endroits, comme le St. Michael's Hospital. En combinant les applications d'IA validées cliniquement de St. Michael's Hospital à la puissance de la plateforme d'IA de niveau entreprise de Layer 6, Signal 1 est en position de déployer de manière responsable l'IA clinique à grande échelle », explique Tomi Poutanen.

« Inovia a pour mission d'aider activement les fondateurs à bâtir des entreprises durables à l'échelle mondiale, et nous nous réjouissons au plus haut point de collaborer avec Tomi, Mara Lederman, cofondatrice et chef de l'exploitation, et leur formidable équipe en vue de saisir l'occasion de tirer parti de l'IA dans le domaine de santé afin de rehausser l'expérience des patients et d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre, explique Steven Woods, partenaire à Inovia Capital. Nous sommes impatients de les accompagner tout au long de cette initiative. »

La première application de Signal 1 sera CHARTWatch, un outil de prédiction en temps réel des risques liés aux patients. À l'aide des données habituellement recueillies et d'un algorithme d'apprentissage automatique, CHARTWatch prédit avec précision les patients hospitalisés dont l'état est susceptible de se détériorer et ceux dont l'état est cliniquement stable. Les prédictions de cet outil peuvent être intégrées à une variété de flux de travail cliniques, ce qui permet des interventions plus rapides, réduit la longue durée des séjours et améliore l'attribution des patients au personnel de première ligne.

« Au sein d'Unity Health, nous avons été témoins de la puissance de l'IA pour améliorer les soins de santé, déclare Dr Tim Rutledge, président et chef de la direction d'Unity Health Toronto. Et grâce à notre collaboration stratégique avec Signal 1, nous pourrons consolider les solutions mises au point par notre équipe IA et les rendre accessibles afin d'en faire profiter les patients ailleurs au Canada et partout dans le monde. »

Tomi Poutanen continuera d'offrir des conseils sur la stratégie d'IA et les efforts de recrutement de la TD pendant le développement de ses capacités d'IA de pointe.

« La TD est fière d'améliorer son leadership en IA. Notre investissement dans Signal 1 ainsi que notre soutien de longue date à l'Institut Vecteur et à d'autres chefs de file renforce notre engagement à appuyer et à développer l'écosystème canadien d'innovation, souligne Christine Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation de l'entreprise, Habilitation et Expérience client, Groupe Banque TD. Les efforts axés sur l'amélioration des soins de santé de Signal 1 contribueront directement à une innovation en IA de calibre mondial qui profitera à tous et toutes. La TD est heureuse de participer à ce travail révolutionnaire. »

À propos de Signal 1

Lancée en avril 2022, Signal 1 est une nouvelle entreprise en IA dans le domaine de la santé dont la mission est de transformer les soins aux patients grâce au déploiement responsable de l'IA. Signal 1 offre aux hôpitaux une solution de bout en bout qui intègre les données fondées sur l'IA aux flux de travail existants. Validée cliniquement, sa première application est un outil de prédiction automatique et en temps réel des risques liés aux patients qui aide les hôpitaux à améliorer la qualité et le flux des soins de santé tout en réduisant le stress des travailleurs de première ligne.

À propos d'Unity Health Toronto

Unity Health Toronto, qui comprend le St. Joseph's Health Centre, le St. Michael's Hospital et Providence Healthcare, s'efforce d'améliorer la santé de chaque personne dans les collectivités urbaines et ailleurs. Son réseau de santé sert les patients, les résidents et les clients en leur offrant l'éventail complet de soins de santé, que ce soit les soins primaires, les soins communautaires secondaires, les soins tertiaires et quaternaires, les soins en phase postaiguë, la réadaptation, les soins palliatifs ou les soins de longue durée, tout en investissant dans la recherche et l'éducation de classe mondiale. Pour en savoir plus, visitez le www.unityhealth.to .

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Inovia Capital

Inovia Capital est une société de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs audacieux prêts à bâtir des entreprises technologiques au succès mondial et durable. Elle accompagne les entrepreneurs en leur offrant un programme de mentorat ciblé à long terme, l'accès à un réseau mondial de talents et un soutien stratégique à leur expansion internationale. De ses bureaux de Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres, Inovia Capital gère plus de 1,9 G$ US de fonds de démarrage et de croissance.

