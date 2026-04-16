SIGMA-RH rejoint la délégation canadienne à VivaTech 2026

Menée par SCALE AI, cette mission réunit une centaine d'entreprises canadiennes sélectionnées à l'échelle du pays, incluant SIGMA-RH, dont les innovations en IA appliquée aux RH s'imposent comme une référence.

Dans un contexte où l'intelligence artificielle redéfinit en profondeur les modèles opérationnels des entreprises, cette sélection positionne SIGMA-RH parmi les acteurs capables de transformer concrètement les fonctions RH grâce à des technologies avancées, intégrées et sécurisées.

Une vision technologique claire : faire entrer les RH dans l'ère de l'IA opérationnelle

Avec un SIRH global enrichi d'une IA générative privée, SIGMA-RH propose une nouvelle manière d'interagir avec les systèmes RH : plus naturelle, plus rapide, plus intelligente. L'entreprise mise sur une approche où l'IA ne se limite pas à l'automatisation, mais devient un levier direct de productivité et de prise de décision.

Un levier d'expansion et de collaborations internationales

VivaTech 2026 réunira plus de 180 000 participants en provenance de 170 pays. Il s'agit d'un des plus grands événements tech au monde ou leaders technologiques, investisseurs et grandes organisations se rencontrent.

Pour SIGMA-RH, cette participation vise trois objectifs :

Renforcer sa présence sur le marché européen

Développer de nouveaux partenariats

Faire rayonner son expertise en technologies RH

« Être sélectionnés pour VivaTech aux côtés des entreprises les plus innovantes confirme une chose : les RH entrent dans une phase où la technologie ne soutient plus seulement les équipes, elle redéfinit leur façon de travailler. Cela démontre que les RH sont au cœur de la transformation numérique des organisations. » dit Patrice Poirier, président de SIGMA-RH

À propos de SIGMA-RH

SIGMA-RH est une plateforme mondiale de gestion du capital humain propulsée par l'intelligence artificielle. Conçue pour structurer les décisions liées à la main-d'œuvre des grandes organisations, elle remplace les systèmes RH fragmentés par un environnement unifié où données, processus et intelligence coexistent de manière cohérente.

Basée à Montréal, SIGMA-RH s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise et déploie ses activités entre le Canada et la France, avec trois bureaux au Québec et un à Paris. Pour plus d'information : www.sigma-rh.com

SOURCE SIGMA-RH

Contact médias: Marie-Claude Marsolais, Cheffe des contenus et communication, 514-557-6935, +1 514 352-3814, poste 292, [email protected]