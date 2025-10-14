SIGMA-RH reconnu comme Potential Challenger dans le Fosway 9-Grid™ 2025

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - SIGMA-RH, éditeur de SIRH global, annonce avoir été classé Potential Challenger dans le Fosway 9-Grid™ 2025, l'évaluation indépendante de référence en Europe pour les technologies RH.

Déjà reconnu en 2024, SIGMA-RH consolide sa place parmi les acteurs à forte croissance. Cette distinction souligne la puissance technologique de sa plateforme SaaS no-code, modulaire et sécurisée, enrichie par une IA générative privée, et sa capacité à transformer la gestion RH - de l'administration à la paie, en passant par la santé et sécurité et la planification.

Une reconnaissance de l'innovation et de la performance

Le classement Potential Challenger distingue les solutions offrant une couverture fonctionnelle étendue, une innovation constante et une croissance soutenue. Cette position illustre la capacité de SIGMA-RH à répondre aux besoins des grandes organisations internationales, notamment celles évoluant dans des environnements complexes et multi-sites.

Des bénéfices concrets pour les entreprises

Avec sa plateforme, SIGMA-RH permet aux organisations de :

Exploiter l'IA générative privée pour analyser, synthétiser et recommander en temps réel, dans un cadre sécurisé et conforme.

Centraliser leurs données RH dans un écosystème cloud unifié (RGPD, Loi 25, ISO 27001, SOC 2), garantissant une vision consolidée et exploitable.

Automatiser les processus à faible valeur ajoutée grâce à des workflows intelligents et no-code. Anticiper les risques en santé et sécurité ou en gestion des compétences via la data prédictive et des tableaux de bord avancés.

« Depuis plus de 30 ans, SIGMA-RH avance guidé par l'innovation. La reconnaissance de Fosway confirme notre rôle de leader engagé dans la transformation numérique des RH », déclare Patrice Poirier, CEO de SIGMA-RH.

À propos de SIGMA-RH

SIGMA-RH est un éditeur international de solutions SIRH globales, no-code et modulaires. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise accompagne les grandes organisations dans leur transformation numérique en Europe et en Amérique du Nord. Sa plateforme couvre la gestion administrative, des talents, du temps, de la SST et des relations de travail.

Plus d'informations : www.sigma-rh.com

À propos du Fosway 9-Grid™

Fosway Group est le premier analyste européen spécialisé dans les technologies RH. Le Fosway 9-Grid™ évalue les principales solutions RH et de gestion des talents en EMEA, sur la base de recherches indépendantes et des retours d'expérience de plus de 250 organisations, dont BP, HSBC, PwC, Sanofi, Shell et Vodafone.

Plus d'informations : www.fosway.com

SOURCE Sigma-RH Solutions

