SHANGHAI, 8 avril 2026 /CNW/ - Après la mise en service de son centre d'énergie intelligent de 136 000 mètres carrés, Sigenergy a officiellement lancé son premier onduleur photovoltaïque à grande échelle. En intégrant du matériel haute densité à des algorithmes de contrôle au niveau de la milliseconde et à des analyses fondées sur l'IA, la solution répond à la transition de l'industrie vers des architectures de systèmes simplifiées et une gestion granulaire pour des projets de grande envergure.

Un coût actualisé de l'énergie (CAE) sans précédent : l'efficacité redéfinie au niveau du système

Speed Speed Onduleur photovoltaïque à grande échelle de Sigenergy (PRNewsfoto/Sigenergy)

La solution à grande échelle de Sigenergy tire parti des MOSFET de carbure de silicium pour optimiser la gestion thermique et l'efficacité de conversion d'énergie. Offrant une puissance maximale de 506 kW, l'unité permet une réduction structurelle du nombre d'onduleurs requis par site, ce qui simplifie l'échelle globale du projet.

Optimisation des coûts : la plateforme prend en charge une sortie c.a. de 1 000 V , ce qui réduit considérablement les niveaux de courant et les dépenses de câblage par rapport aux systèmes traditionnels de 800V. Pour les configurations en bloc de 9,2 MW , cette conception réduit les coûts de BOS et d'installation de plus de 10 % tout en simplifiant l'exécution sur le terrain.

: la plateforme prend en charge une , ce qui réduit considérablement les niveaux de courant et les dépenses de câblage par rapport aux systèmes traditionnels de 800V. Pour les , cette conception réduit les coûts de BOS et d'installation de tout en simplifiant l'exécution sur le terrain. Capture maximale d'énergie : bien que les solutions traditionnelles de haute puissance obligent souvent un seul MPPT à gérer plus de 600 panneaux, la configuration 18 MPPT de Sigenergy garantit que chaque canal ne gère qu'environ 60 panneaux (deux cordes par MPPT). Ce contrôle granulaire réduit au minimum les pertes dues à l'ombrage ou à la variation des orientations, augmentant ainsi le rendement énergétique annuel de 1,5 % à 2 %.

Sûre et fiable : protection proactive dans les environnements extrêmes

La sécurité est la pierre angulaire de la plateforme Sigenergy, qui utilise une suite de protection complète pour protéger tous les nœuds électriques critiques.

Mesures de protection complètes : le système est doté de la technologie AFCI et d'une distance de détection de 500 m pour détecter rapidement les défauts d'arc et les risques d'incendie. Les caractéristiques de sécurité améliorées comprennent également la surveillance embarquée de la température des terminaux , la protection contre l'inversion de polarité et la protection contre la foudre côté c.c. de type I+II pour assurer un temps de fonctionnement maximal et prévenir les dommages causés par le courant inverse.

: le système est doté de la et d'une pour détecter rapidement les défauts d'arc et les risques d'incendie. Les caractéristiques de sécurité améliorées comprennent également , la protection contre l'inversion de polarité et la pour assurer un temps de fonctionnement maximal et prévenir les dommages causés par le courant inverse. Durabilité et maîtrise thermique de qualité industrielle : pour assurer une fiabilité opérationnelle de 25 ans, l'onduleur est doté d'un indice de protection IP66 et d'un revêtement anticorrosion C5-H pour une stabilité à long terme dans des environnements côtiers ou industriels difficiles. La gestion thermique interne est entraînée par un débit d'air dirigé pour éliminer les interférences, jumelé à la technologie d'échange thermique en zigzag pour maintenir un rendement maximal dans des conditions de charge élevée.

Optimisation des opérations et de la maintenance : dépannage 15 fois plus rapide

Sigenergy transforme les tâches réactives en une stratégie prescriptive grâce à l'intégration de matériel et de logiciels intelligents.

Diagnostics de précision : en réduisant le contrôle à seulement deux cordes par MPPT, le système isole instantanément les défaillances, ce qui rend le dépannage 15 fois plus rapide que les systèmes traditionnels dans lesquels un MPPT gère des dizaines de cordes.

: en réduisant le contrôle à seulement deux cordes par MPPT, le système isole instantanément les défaillances, ce qui rend le dépannage que les systèmes traditionnels dans lesquels un MPPT gère des dizaines de cordes. Intelligence au niveau de la milliseconde : l'algorithme MPPT exclusif utilise une prédiction multifactorielle pour s'ajuster au niveau de la milliseconde , en veillant à ce que le système demeure verrouillé sur la sortie la plus élevée possible lors de fluctuations météorologiques rapides.

: l'algorithme MPPT exclusif utilise une prédiction multifactorielle pour s'ajuster au niveau de la , en veillant à ce que le système demeure verrouillé sur la sortie la plus élevée possible lors de fluctuations météorologiques rapides. Balayage rapide : lors d'événements d'ombrage partiel, le balayage à plusieurs crêtes identifie le véritable maximum global en seulement dix secondes, c'est-à-dire jusqu'à six fois plus rapidement que les 40 à 60 secondes requises par les solutions conventionnelles.

Analyse du cycle de vie : l'ingénierie au service de la durabilité

Adoptant une philosophie d'analyse du cycle de vie, Sigenergy optimise la valeur tout au long de la durée de vie du projet. La densité de puissance élevée réduit la consommation de matières premières par kilowatt pendant la fabrication. Dans la phase d'exploitation, la gestion de précision du MPPT et l'exploitation et l'entretien intelligents réduisent à la fois l'empreinte carbone et les besoins en ressources des services sur place. En se concentrant sur la réduction du CAE grâce à une ingénierie précise, Sigenergy fournit au marché mondial une base solide pour la transition vers l'énergie propre.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BFDLp1OyUEs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951906/Picture1.jpg

SOURCE Sigenergy

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