SIG prévoit doubler progressivement la capacité de production de son usine de Querétaro d'ici 2028.

L'expansion devrait créer une quarantaine d'emplois directs et faire passer la capacité de production de 1,5 à 3 milliards d'emballages par an, ce qui renforcera la stratégie de proximité de SIG et améliorera l'efficacité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement régionale.

QUERÉTARO, Mexique, 29 avril 2026 /CNW/ - SIG a annoncé le plan d'expansion de son usine de Querétaro dans le cadre de sa stratégie de croissance au Mexique et en Amérique du Nord. Les plans d'expansion comprennent la mise en place de nouvelles lignes de production et l'intégration de procédés clés pour renforcer sa capacité opérationnelle dans la région.

Exploitation de l’usine de SIG à Querétaro Usine de SIG à Querétaro

L'annonce a été faite lors d'un événement auquel ont pris part Mauricio Kuri González, gouverneur de l'État de Querétaro, des représentants des autorités locales, du CANAINCA, du CANILEC et du Consejo de la Comunicación, ainsi que des dirigeants de SIG. L'événement a réaffirmé l'importance de ce plan pour le développement industriel de l'État et l'attraction des investissements étrangers.

Le plan d'agrandissement comporte deux phases : la phase I comprend l'ajout de nouvelles lignes de production pour augmenter la capacité installée, tandis que la phase II intègre des processus stratégiques comme l'extrusion pour générer des économies d'échelle.

Le plan du projet prévoit le début de l'expansion en 2026, avec l'intégration de nouvelles technologies de finition, puis la mise en place d'une nouvelle ligne d'impression en 2027. La phase II devrait être terminée d'ici la fin de 2028.

Avec cette expansion, notre usine de Querétaro doublerait sa capacité de production, passant de 1,5 à 3 milliards d'emballages par an, renforçant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante au Mexique et en Amérique du Nord.

« Le Mexique est essentiel à la croissance de SIG en Amérique du Nord. Grâce à l'agrandissement de l'usine, nous pouvons doubler notre capacité de production et renforcer nos activités afin d'être plus agiles, efficaces et plus proches de nos clients dans la région », déclare Ricardo Rodríguez, président pour les Amériques, SIG.

L'expansion permettra à SIG de relocaliser au Mexique certains processus de production actuellement exécutés en Europe, ce qui permettra de faire progresser sa stratégie de proximité, de réduire les délais de livraison et d'accroître la souplesse nécessaire pour servir les clients de la région, y compris les principales marques d'aliments et de boissons au Mexique, ainsi que les clients aux États-Unis.

Actuellement, 70 % de la production de l'usine est destinée au marché mexicain, tandis que 30 % sont exportés aux États-Unis et au Canada, consolidant le statut de Querétaro comme pôle manufacturier stratégique pour l'Amérique du Nord.

Pour ce qui est de la création de postes, l'usine emploie actuellement 254 personnes et l'expansion devrait générer environ 40 nouveaux emplois directs, renforçant ainsi le développement économique de la région.

Le Mexique demeure un marché prioritaire au sein de la stratégie mondiale de SIG, servant de carrefour clé de fabrication et d'approvisionnement qui renforce la compétitivité régionale et soutient la croissance soutenue de ses clients.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sig.biz et les réseaux sociaux officiels du Groupe SIG.

À propos de SIG

SIG est l'un des principaux fournisseurs de meilleures solutions d'emballage : meilleures pour nos clients, nos consommateurs et le monde entier. Grâce à notre portefeuille unique d'emballages carton aseptiques, de bag-in-box et de pochettes à bec verseur, nous collaborons avec nos clients pour offrir des aliments et des boissons aux consommateurs partout dans le monde de façon abordable, sécuritaire et durable.

Notre technologie et nos capacités d'innovation exceptionnelles nous permettent d'offrir des solutions intégrées pour des produits différenciés, des usines plus intelligentes et des emballages connectés, toutes conçues pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. La durabilité est essentielle à notre activité, et nous nous efforçons de créer un système d'emballage alimentaire régénératif.

Créé en 1853, SIG a son siège social à Neuhausen, en Suisse, et est coté à la SIX Swiss Exchange. L'expérience et l'expertise de nos quelque 9 700 employés dans le monde nous permettent de répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos clients dans plus de 100 pays. En 2025, SIG a produit environ 54 milliards d'emballages et généré 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. SIG détient une cote ESG AAA de MSCI, une cote RSE Platine d'EcoVadis, et figure dans l'indice FTSE4Good. Pour en savoir plus, visitez www.sig.biz.

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SOURCE SIG

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