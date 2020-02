Siemon va présider une table ronde sur les bâtiments intelligents lors de la prochaine conférence et salon d'hiver du BICSI

WATERTOWN, Connecticut, 8 février 2020 /CNW/ - Siemon, un chef de file international spécialisé en structure de réseau a annoncé aujourd'hui une table ronde informative prochaine lors de la conférence et salon d'hiver 2020 du BICSI qui mettra en valeur les meilleurs procédés dans la conception et la mise en œuvre d'un bâtiment intelligent entièrement intégré qui réduit à la fois les coûts de construction et d'opération.

La table ronde intitulée « Éclairage par PoE et Internet des objets idO : une combinaison gagnante pour la résolution de problème » aura lieu le mercredi 12 février de 1 h 30 à 2 h 30 au Tampa Bay Convention Center. Elle mettra en vedette des experts-conseils, des ingénieurs et des fournisseurs de solutions qui se sont regroupés ensemble pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes de construction entièrement intégrés reposant sur IP pour un nouvel édifice de cinq étages, de 8100 mètres carrés (87 000 pieds carrés) incluant l'éclairage numérique par alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), l'audiovisuel, la sécurité, le WiFi et les systèmes d'automatisation des bâtiments.

« Nous sommes ravis de réunir des partenaires clés qui furent impliqués dans un projet de deux ans de construction d'un bâtiment intelligent et qui partagent notre approche de conception consultative qui en fin de compte a réduit les coûts d'investissement et d'opération et qui a engendré un espace intelligent, dynamique et durable qui bonifie l'expérience des occupants », selon le modérateur de la table ronde, Bob Allen, directeur du développement international - Bâtiments intelligents et alliances stratégiques pour Siemon. « Les participants auront la chance de discuter avec des intervenants clés du projet et d'en apprendre au sujet des processus de décision, de meilleures pratiques et des leçons apprises lors de la mise en œuvre d'une infrastructure convergente supportant des systèmes entièrement intégrés reposant sur IP et permettant la PoE. »

Les experts en bâtiments intelligents et centre de données de Siemon seront présents au kiosque no 313 durant les heures d'ouverture du salon pour discuter des stratégies efficaces et des solutions pour la planification, la conception et la mise en œuvre d'infrastructures pouvant supporter les technologies modernes. Le kiosque présentera les solutions utilisant le système ConvergeIT pour bâtiments intelligents qui fournissent un support supérieur pour des systèmes de bâtiments reposant sur IP et permettant la PoE, tout comme les solutions du centre de données avancé WheelHouse, conçues pour optimiser un centre de données, quels qu'en soient la taille et le type.

La conférence et salon d'hiver 2020 du BICSI se déroule du 9 au 13 février au Tampa Bay Convention Center à Tampa, en Floride. Siemon sera présent au kiosque no 313 le lundi 10 février de 4 h 30 à 7 h 30, le mardi 11 février de 2 h à 7 h 30 et le mercredi 12 février de 7 h 30 à 1 h.

Au sujet de Siemon

Fondé en 1903, Siemon est un leader de l'industrie qui est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions d'infrastructure TI de haute qualité et de haute performance, des services pour centres de données, des réseaux locaux LAN et des bâtiments intelligents. Basé au Connecticut, É.-U., avec des ventes internationales, une expertise technologique et logistique couvrant 100 pays, Siemon offre les ensembles les plus complets de systèmes de câblage par fibre optique et par cuivre, des coffrets, des étagères, la gestion de câble, le centre de données pour systèmes d'alimentation et de refroidissement et des solutions de gestion d'infrastructure intelligente. Avec plus de 400 brevets propres au câblage structuré, Siemon Labs investit massivement en recherche et développement et dans le développement des normes de l'industrie, soulignant l'engagement à long terme envers ses clients et l'industrie. Par un engagement permanent pour la réduction des déchets et de la consommation énergétique, les critères de Siemon en matière de protection de l'environnement sont sans équivalents dans l'industrie, incluant une empreinte carbone négative de 179 % et une situation de zéro-déchet.

SOURCE Siemon

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nicholas Guerrera, [email protected], 860-945-4200