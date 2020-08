WATERTOWN, Connecticut, 24 août 2020 /CNW/ - Siemon, l'un des principaux spécialistes mondiaux des infrastructures réseau, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de solutions d'infrastructure durcie par de nouveaux faisceaux de câbles blindés de catégorie 6A dotés d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE) à résistance supérieure à l'humidité, à la lumière du soleil, à la température, à l'abrasion, à l'huile et aux produits chimiques, tout en offrant une flexibilité accrue.

Alors que l'IdO et l'IIOT sont en plein essor et que se multiplient comme jamais auparavant le nombre de dispositifs connectés aux réseaux Ethernet et communiquant via ces derniers, la demande de connexion d'appareils dans des milieux plus difficiles en dehors de l'environnement commercial des bureaux a atteint un niveau record. Pour que la connexion des caméras de surveillance extérieures, des points d'accès Wi-Fi, des machines de point de vente ou de tout autre dispositif puisse se faire dans des environnements difficiles, tels que les laboratoires, les cafétérias, les établissements médicaux et les terminaux de transport, la fiabilité du réseau exige des composants capables de résister à des conditions plus contraignantes. Pour prendre en charge ces applications et d'autres encore, les nouveaux ensembles TPE blindés durcis de catégorie 6A de Siemon combinent les performances fiables haut débit du câblage blindé de catégorie 6A avec la résistance supérieure du TPE.

Plus précisément, les ensembles TPE blindés durcis de catégorie 6A offrent pour leur part, en termes de température opérationnelle, une plage plus large allant de -40°C (-40°F) à 75°C (167°F), à laquelle s'ajoute une excellente résistance à l'humidité, à la lumière du soleil, à l'abrasion, aux projections de soudure, aux huiles et aux produits chimiques, sans compter sa flexibilité accrue qui permet de maintenir la fiabilité même à basses températures. De plus, ils bénéficient de la connectivité Z-MAX robuste et brevetée de Siemon, avec accouplement à baïonnette quart de tour qui offre un joint de norme IP66/IP67 pour protéger les contacts de la fiche et de la prise, et de la technologie brevetée PowerGUARD qui empêche l'érosion des contacts de la fiche et de la prise due à l'arc à l'emplacement de l'accouplement lorsqu'une prise se trouve désaccouplée dans des conditions d'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE).

« Ces dernières années, et comme nous l'avons constaté, de plus en plus de clients sont amenés à devoir connecter des appareils dans des milieux plus difficiles, qui ne sont pas bien adaptés aux gaines CM standard utilisées dans les bureaux commerciaux », explique Janet Thomas, chef de produit chez Siemon. « Dans le même temps, les applications comme le Wi-Fi à haut débit, qui s'est imposé dans les espaces extérieurs, exigent des performances de catégorie 6A. De nombreux appareils connectés à l'extérieur sont également alimentés PoE ou se trouvent dans des zones, tels que les hôpitaux, soumises à des interférences électromagnétiques. De par leur dissipation thermique et leur immunité au bruit supérieures, les ensembles TPE blindés durcis de catégorie 6A constituent une solution idéale à tous ces défis. »

Les ensembles TPE durcis de catégorie 6A que propose Siemon, disponibles en plusieurs longueurs, font partie d'une gamme complète de composants durcis, dont la connectivité cuivre et fibre classée IP66/IP67, des assemblages, des boîtiers de montage en surface et des plaques frontales en acier inoxydable. Pour en savoir plus sur les solutions Siemon, notamment les solutions d'infrastructure durcie protectrices des connexions réseau précieuses dans les environnements difficiles, consultez notre site à l'adresse https://ww2.siemon.com/sis/products/industrial/

Siemon, fondée en 1903, est un chef de file industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions et de services d'infrastructure informatique de haute qualité et de haute performance à l'usage des centres de données, des réseaux locaux et des bâtiments intelligents. Forte de son expertise commerciale, technique et logistique couvrant 100 pays, Siemon, dont le siège se trouve dans le Connecticut, aux États-Unis, se démarque par ses ensembles les plus complets du marché : systèmes de câblage cuivre et fibre optique, armoires, bâtis, gestion de câbles, systèmes d'alimentation et de refroidissement pour centres de données et de solutions de gestion intelligente des d'infrastructures.

