Siemens Healthineers s'associe au London Health Sciences Centre et à St. Joseph's Health Care London pour remplacer les systèmes d'imagerie

OAKVILLE, ON, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Le London Health Sciences Centre et St. Joseph's Health Care London ont choisi Siemens Healthineers au Canada pour fournir des systèmes d'imagerie destinés à servir la communauté du sud de l'Ontario.

Siemens Healthineers remplacera et mettra à niveau les systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de radiologie interventionnelle et de cardiologie des hôpitaux de la ville et fournira des services de soutien pendant au moins dix ans.

« Nous sommes très heureux de nous associer au London Health Sciences Centre et à St. Joseph's Health Care London, a déclaré Sevket On, vice-président et directeur général de la zone du Canada de Siemens Healthineers. Cette alliance permettra de remplacer l'équipement d'IRM et de thérapies avancées des hôpitaux de la ville de London, offrant ainsi de l'équipement d'imagerie diagnostique de pointe à la collectivité, ce qui, nous l'espérons, mènera à une meilleure expérience pour tous les patients de ces deux hôpitaux de la région. »

Pendant la durée de l'entente, six nouveaux systèmes d'IRM et huit nouveaux systèmes de thérapies avancées (radiologie interventionnelle, cardiologie et chirurgie cardiaque) seront installés. Les six systèmes d'IRM seront en fait trois systèmes 3T et trois systèmes 1.5T. Les huit systèmes de thérapies avancées installés comprennent trois systèmes Artis Q biplans, deux systèmes Artis Q fixés au sol, deux systèmes Artis Q installés au plafond et un système ARTIS pheno.

La relation offre également la possibilité d'ajouter d'autres systèmes ultérieurement.

Partenariat en vue de créer un nouveau centre d'excellence

Outre l'achat de nouveaux systèmes, et en partenariat avec Siemens Healthineers et les hôpitaux universitaires de London (LHSC et St. Joseph's Health Care London) et la Schulich School of Medicine & Dentistry de l'Université Western, nous avons également annoncé la création d'un centre d'excellence en imagerie diagnostique et en thérapies avancées dans le sud-ouest de l'Ontario.

Ce nouveau partenariat comprend la création d'un fonds de soutien à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique dans le domaine de l'imagerie diagnostique et des thérapies avancées. Siemens fournira plus d'un million de dollars canadiens pour financer la recherche, les applications cliniques avancées, l'enseignement et l'analyse des résultats.

« Ce partenariat universitaire représente une autre pierre angulaire de l'excellence en imagerie dont nous faisons preuve à London, a déclaré le Dr Narinder Paul, président/chef du service d'imagerie médicale du LHSC, de St. Joseph's et de Schulich Medicine & Dentistry. Non seulement deviendrons-nous des chefs de file en matière d'imagerie et d'intervention de pointe par l'intermédiaire du centre d'excellence en imagerie diagnostique et en thérapies avancées, mais grâce à l'investissement de Siemens Healthineers, nous disposerons également d'un fonds destiné à la recherche critique sur les maladies cardiovasculaires et neurologiques, ce qui se traduira par une amélioration des services et des résultats pour les patients de London et de la région. »

Le fonds appuiera les partenariats entre les équipes de recherche en radiologie diagnostique et interventionnelle, en cardiologie et en chirurgie cardiaque afin de travailler en étroite collaboration avec des scientifiques en imagerie du Lawson Health Research Institute, de l'institut de recherche du LHSC et de St. Joseph's, et du Robarts Research Institute de l'Université Western. Ces équipes s'associeront à des scientifiques de Siemens Healthineers pour se concentrer sur l'amélioration de l'expérience des patients et des résultats dans les maladies cardiovasculaires et neurologiques importantes. Le fonds de recherche servira à obtenir des subventions de recherche provinciales et fédérales afin d'augmenter les sommes disponibles pour les équipes de recherche.

« Des partenariats de ce type sont essentiels pour assurer l'évolution continue des technologies d'imagerie et de diagnostic, a déclaré David Pacitti, président et chef de Siemens Healthineers (Amérique). Grâce aux meilleurs diagnostics de la catégorie, nous pouvons relever collectivement certains des défis les plus urgents auxquels le système de santé doit faire face aujourd'hui, comme l'évolution démographique, la croissance démographique et le fardeau croissant des maladies chroniques. Nous attendons tous avec impatience ce précieux partenariat et les résultats qu'il produira qui amélioreront les soins aux patients. »

