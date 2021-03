Lors de la présentation du rapport de travail du gouvernement le 5 mars, le premier ministre de la Chine, Li Keqiang, a annoncé que l'ensemble des résidents pauvres des régions rurales, soit 5,51 millions de personnes au début de 2020, ont été sortis de la pauvreté à la fin de l'année dernière, comme c'est le cas au sein des 52 autres comtés désignés comme pauvres au pays. La province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, était autrefois un grand champ de bataille pour l'éradication de la pauvreté et a contribué de façon importante à cette réussite.

Parmi les 183 comtés du Sichuan, 161 étaient aux prises avec la pauvreté, dont 45 luttaient contre l'extrême pauvreté. L'an dernier, la Chine a sorti de la pauvreté 6,25 millions de personnes dans 11 501 villages de 88 comtés défavorisés.

Le village d'Abuluoha, autrefois désigné comme la région la plus pauvre de la Chine, comptait parmi ces 11 501 villages. En yi, « abuluoha » signifie « vallée profonde dans la montagne » ou « endroit dont l'accès est interdit ». Le village est situé dans une vallée le long de la rivière Jinsha, au sein du comté de Butuo, dans la préfecture autonome de Liangshan Yi. En raison de son emplacement géographique, le village était autrefois inaccessible par les moyens de transport modernes. Les villageois devaient escalader les montagnes et les falaises ou utiliser des tyroliennes pour traverser les rivières et voir le monde extérieur.

Des changements sont survenus en 2019 lorsque le Sichuan a promis de rendre tous les villages accessibles au moyen de routes pavées d'ici la fin de l'année. En juin, des véhicules d'ingénierie sont arrivés à Abuluoha.

La construction de la route d'une longueur de 3,8 km jusqu'au village s'est avérée un grand défi, car la plus grande partie de celle-ci se trouvait aux abords de falaises abruptes. Mis à part les principaux experts, le Sichuan a obtenu l'aide de l'hélicoptère de transport lourd Mi-26 de Mil. « Nous avons été étonnés de voir une excavatrice sortir du ventre d'un aéronef », se souvient un villageois qui se trouvait à seulement 20 mètres de l'endroit où l'hélicoptère a atterri.

L'achèvement de la route un an plus tard a marqué le moment où tous les villages administratifs du Sichuan sont devenus accessibles au moyen de véhicules automobiles. Grâce à la route, les habitants de la région ont dit adieu à la pauvreté, leurs revenus augmentant de façon exponentielle.

L'éradication de la pauvreté n'est pas une fin en soi, mais plutôt un nouveau départ. Le 25 février, la Chine a dévoilé la nouvelle administration nationale pour la revitalisation rurale, qui remplacera l'ancien Groupe de premier plan pour la réduction de la pauvreté et le développement du Conseil d'État. Derrière ce remaniement se cache le virage historique de la Chine vers le travail en région rurale. Le Sichuan a déjà pris des mesures pour revitaliser les régions rurales.

La prospérité industrielle est essentielle à la stratégie de revitalisation rurale de la Chine. En tant que province agricole, le Sichuan a commencé à accélérer le rythme de la modernisation agricole. Jusqu'à présent, Liangshan a prévu construire 118 parcs industriels agricoles modernes pour fournir des emplois à plus de 80 % des ménages anciennement pauvres.

Les agriculteurs du comté de Dayi du Sichuan font maintenant du travail agricole « infonuagique ». Zhu Lisha, une agricultrice locale, explique que toutes ses tâches pouvaient être effectuées sur son téléphone cellulaire. En cliquant sur une application, elle accède à une carte de ses terres agricoles. L'application comporte quatre sections, notamment les moyens de production agricole, le travail agricole, la récolte et les finances. « Vous pouvez passer une commande sur votre téléphone et assigner la tâche à une équipe spéciale », a affirmé madame Zhu, ajoutant qu'il est même inutile de se rendre sur les terres agricoles pour faire le travail.

Un autre aspect des stratégies de revitalisation rurale du Sichuan est la construction numérique en campagne. En 2020, le tombeur tibétain Ding Zhen est devenu viral en ligne, faisant de sa ville natale située dans le comté de Litang, dans la préfecture autonome de Garzê un endroit connu du jour au lendemain. Le village de Hanfan (Litang), faisait autrefois face à un sérieux problème de désertification. En 2016, le village a commencé à combiner la restauration de l'environnement et le développement touristique à titre d'essai en plantant des espèces de fleurs résistantes à la sécheresse sur un terrain de 53,3 hectares. Autre que le champ de fleurs, un centre de villégiature de 13,3 hectares sous le thème des prairies a été construit. Tout en préservant l'environnement, l'exploitation florale et le centre de villégiature sous le thème des prairies ont généré des revenus touristiques au profit des résidents.

À l'avenir, les efforts du Sichuan pour revitaliser les régions rurales consisteront notamment à faire progresser les réformes du système de droits de propriété collective, à stimuler une nouvelle économie collective rurale, à explorer des sources durables de revenus pour les agriculteurs, à promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture, à moderniser davantage les chaînes industrielles et d'approvisionnement des parcs industriels agricoles, à accroître l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvel équipement en agriculture et à améliorer l'environnement dans les régions rurales.

