SHENZHEN, Chine, 2 novembre 2023 /CNW/ - SIBIONICS, la troisième marque mondiale de système de surveillance continue du glucose (CGM), est ravie d'annoncer qu'elle a reçu le label CE pour son système CGM GS1 révolutionnaire. Cette étape importante marque une réalisation majeure pour SIBIONICS, facilitant la distribution et l'utilisation de cette technologie révolutionnaire sur le marché européen.

Le label CE, également connu sous le nom de « Conformité européenne », est une certification qui confirme la conformité d'un produit aux normes de santé et de sécurité de l'Union européenne (UE), servant de preuve de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produit.

Fondée en 2015, SIBIONICS compte plus de 700 employés, dont plus de 40 % participent activement aux efforts de recherche-développement. À ce jour, SIBIONICS a collaboré avec 1 600 hôpitaux à l'intégration du système CGM GS1 pour le traitement des patients hospitalisés, ce qui a profité à plus de 600 000 utilisateurs dans le monde entier dans la gestion de leur diabète. Avec une capacité de production annuelle de 6 000 000 unités et une faible valeur MARD de 8,83 % dans chaque lot, SIBIONICS est bien équipée pour servir une plus grande clientèle.

Essentiellement, le système CGM GS1 de SIBIONICS est conçu pour donner aux professionnels de la santé et aux patients les informations nécessaires pour prendre des décisions thérapeutiques éclairées et maintenir un contrôle optimal du glucose.

Le système CGM GS1 de SIBIONICS offre aux utilisateurs 14 jours de solution de surveillance continue du glucose sans étalonnage, ce qui leur permet de transmettre des données sur le glucose à leurs appareils de surveillance ou à leurs applications mobiles et de générer des rapports AGP professionnels. Pour aider les utilisateurs à mieux gérer le diabète, le CGM GS1 facilite également le partage de données avec les amis et la famille tout en intégrant harmonieusement la plus récente plateforme d'accès à distance ProView. Cela permet aux fournisseurs de soins de santé de surveiller à distance et d'effectuer des interventions médicales en temps opportun, au besoin.

En tant qu'entreprise en technologie médicale innovante qui combine la technologie médicale à l'intelligence artificielle, SIBIONICS s'engage à étendre sa technologie et son expertise novatrices en matière de gestion du diabète à un plus grand nombre de patients diabétiques dans le monde.

Parallèlement, SIBIONICS étend vigoureusement sa présence dans divers segments spécialisés du domaine de la gestion de la santé. Le lancement réussi du bioportable de qualité grand public, le système de surveillance continue de la cétone (CKM) KS1, a été salué par les consommateurs.

À partir d'aujourd'hui, les produits CGM GS1 de SIBIONICS seront progressivement disponibles pour les préventes dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le site Web officiel www.sibionicscgm.com .

