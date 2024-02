L'entreprise tiendra une réunion d'influenceurs pendant la conférence.

LOS ANGELES, 19 février 2024 /CNW/ - SIBIONICS, la troisième marque en importance au monde de système de surveillance continue du glucose (SCG), a annoncé qu'elle participera au salon international des nouvelles technologies du diabète lors de la 17e Conférence internationale sur les technologies avancées et le traitement du diabète (ATTD) à Florence, en Italie, du 6 au 9 mars 2024. Elle y présentera ses dernières solutions de SCG pour la prise en charge du diabète au kiosque no 15. SIBIONICS affirme avoir collaboré avec plus de 1 800 hôpitaux pour intégrer le système de SCG au traitement des patients hospitalisés, ce qui a profité à plus de 850 000 personnes dans le monde entier pour gérer le diabète. SIBIONICS construit une chaîne de production automatisée d'une capacité annuelle de 18 millions de systèmes de SCG, qui devrait être achevée en 2024.

Événement Influencer Talk de SIBIONICS (PRNewsfoto/SIBIONICS)

Ayant reçu la certification CE MDR en octobre 2023, le système de SCG de SIBIONICS est entré sur le marché européen en novembre. En raison des solides capacités de ses produits et des commentaires positifs des utilisateurs, SIBIONICS a rapidement élargi ses partenariats mondiaux. En 2024, sous l'impulsion de son engagement dans l'innovation axée sur le client, SIBIONICS s'investit dans une collaboration avec les utilisateurs pour développer avec eux une solution de SCG qui s'aligne précisément sur leurs besoins. Outre le diabète de type 1, l'engagement englobe le diabète de type 2, le prédiabète et les troubles métaboliques. En mettant l'accent sur l'importance de la gestion du glucose sanguin, SIBIONICS vise à offrir des solutions de traitement du diabète complètes et de grande qualité pour améliorer la santé globale.

Au cours de la conférence des ATTD, l'entreprise tiendra un événement de marque exaltant intitulé « SIBIONICS Influencer Talk: Realizing the Unimagined », le 9 mars 2024, où des professionnels des soins de santé, des diététistes et des leaders d'opinion dans le domaine de la prise en charge du diabète se réuniront pour discuter en profondeur du potentiel considérable de la technologie des systèmes de SCG et de son rôle essentiel dans la création de solutions futures de prise en charge du diabète.

L'événement « SIBIONICS Influencer Talk : Realizing the Unimagined » comprendra des discussions captivantes sur les plans de lancement à venir de l'entreprise pour les nouvelles versions du GS1 CGM -- GS2, émetteur réutilisable -- GS ECO et pour le système de surveillance en continu des niveaux de glucose et de cétones, des présentations stimulantes et des séances de questions et réponses interactives, qui créeront une atmosphère dynamique propice à des solutions de prise en charge du diabète développées conjointement avec les utilisateurs.

Cet événement important et passionnant aura lieu au Hilton Garden Inn Florence Novoli à Florence, en Italie, le 9 mars 2024. L'entreprise remercie à l'avance tous les conférenciers et les partenaires de marque qui assisteront à cet événement. SIBIONICS se réjouit à l'idée de poursuivre la conversation et de repousser les limites de l'innovation des systèmes de SCG dans ses événements futurs.

Si l'événement pique votre curiosité, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe des relations publiques de SIBIONICS à zy.zhang@sibionics.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2342369/SIBIONICS_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263484/4549356/logo_Logo.jpg

SOURCE SIBIONICS