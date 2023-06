Une nouvelle campagne de la marque d'eau pétillante fait ressortir les possibilités infinies pour concocter des boissons.

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - SodaStream®, première marque d'eau pétillante dans le monde, lance une nouvelle plateforme de marketing pour lever le voile sur les mille et une façons de concocter chez soi des boissons originales avec une machine à eau pétillante. Le message émotionnel que véhicule le nouveau slogan, « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter », se veut une invitation à défier l'immobilisme et à donner libre cours à sa créativité. En proposant une solution alternative sortant de l'ordinaire pour se désaltérer, SodaStream permet plus de fantaisie et de choix pour faire pétiller sa vie.

Le lancement initial comprendra un spot publicitaire à la télévision, « Dream It » Tastemakers of the World, qui nous immerge dans un spectacle passionnant et original à l'intérieur d'une bouteille de SodaStream et de bulles de gaz carbonique. Le film, qui incarne l'esprit de la génération des Rêveurs et des Inconditionnels de SodaStream, se veut un hymne qui inspire ces derniers à façonner le milieu dans lequel ils vivent. Il révèle tout le monde de possibilités qu'ouvre SodaStream par rapport à une canette : trouver des idées novatrices, de nouvelles saveurs et pléthore de manières pétillantes de personnaliser ses boissons. Avec son manifeste fort qui met le consommateur au centre de tout, la campagne célèbre le créateur de goût : « peu importe votre rêve, avec SodaStream, il se transformera en réalité ». Visionnez le spot publicitaire sur YouTube ici.

Avec cette plateforme créative, SodaStream confirme son nouveau positionnement global « Push for Better » (agir pour un monde meilleur) et l'objectif de la marque : il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une cascade de changements positifs pour les consommateurs et la planète. SodaStream a dévoilé sa nouvelle signature à la fin de l'année dernière, et il s'agit de la première campagne au Canada en faisant la promotion.

« Chez SodaStream, nous croyons au pouvoir de la personnalisation. Grâce à notre nouvelle campagne « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter », nous invitons tout le monde à nourrir de grands rêves et à créer de merveilleuses boissons pétillantes de son cru », déclare Kyle Millar, directeur du marketing, SodaStream Canada. « La campagne, qui englobe les piliers stratégiques de notre entreprise, soit la personnalisation, le bien-être et le développement durable, souhaite interpeller les personnes qui font tout leur possible pour faire des choix de vie personnalisés, sains et respectueux de l'environnement. Nous sommes ravis de donner vie à cette campagne et de continuer à offrir une expérience supérieure à nos clients, tout en agissant pour un monde meilleur. »

La campagne, créée par l'agence de publicité Energy BBDO, est désormais présentée sur l'ensemble des canaux de communication de SodaStream. Les spots de 30, 15, 60 secondes seront diffusés par la télévision connectée, sur les canaux numériques et dans les médias sociaux, et le contenu sera déployé sur d'autres marchés mondiaux, dont le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie.

« Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter » traduit les valeurs communes de SodaStream et de la marque, qui mettent l'accent sur le pouvoir de transformation de la personnalisation », disent Jonathan Fussell et Robin Laurens, directeurs de la création chez Energy BBDO. « Nous voulions créer un mantra puissant qui trouve un écho chez les consommateurs disposés à participer à nos côtés à révolutionner les habitudes de consommation d'eau dans le monde ».

C'est en permettant aux consommateurs de vivre une expérience d'exception et en leur donnant les moyens de faire de meilleurs choix non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la planète que SodaStream continue à révolutionner le secteur des boissons et à changer les habitudes de consommation d'eau. Pour en savoir davantage au sujet de SodaStream, nous suivre @SodaStream sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest.

À propos de SodaStream

SodaStream, une filiale de PepsiCo et première marque d'eau pétillante au monde, est présente dans plus de 47 pays. Grâce à SodaStream, les consommateurs appuient sur un simple bouton pour confectionner leur propre eau pétillante et vivre une expérience personnalisée unique. En aidant ses utilisateurs à faire de meilleurs choix pour eux-mêmes et la planète, SodaStream révolutionne l'industrie des boissons et change les habitudes de consommation d'eau. Pour en savoir plus sur SodaStream, consulter le site Web corp.sodastream.com et suivre l'entreprise sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest.

