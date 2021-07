Votre vote est important. Il aide à déterminer comment les réclamations concernant les opioïdes sont traitées. Votez d'ici le 3 septembre 2021. Vous trouverez des détails précis sur le vote dans le présent avis ci-dessous et à mnkvote.com.

NEW YORK, 9 juillet 2021 /CNW/ - La déclaration suivante est publiée par Wilkinson Brimmer Katcher au sujet du plan de faillite de Mallinckrodt plc.

DE QUOI EST-IL QUESTION?

Mallinckrodt est un fabricant d'analgésiques opioïdes qui a déclaré faillite en octobre 2020 en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Le 17 juin 2021, Mallinckrodt plc et ses sociétés affiliées (les « débiteurs ») ont déposé leur plan de réorganisation (le « plan ») et le document d'information associé devant la cour des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Vous pourriez avoir un droit de vote sur le plan de réorganisation de l'entreprise.

QU'OFFRE LE PLAN?

Le plan de Mallinckrodt achemine les réclamations fondées sur des dommages ou des préjudices liés à la fabrication d'opioïdes et aux activités connexes des débiteurs à une ou plusieurs fiducies liées aux opioïdes. Ces fiducies liées aux opioïdes seront établies dans le but de distribuer de l'argent aux particuliers et sociétés détenant des réclamations pour ce type de substances, et pour atténuer la crise des opioïdes. Si le plan est approuvé par la cour des faillites et que vous avez fait une demande de réclamation liée aux opioïdes, vous aurez le droit de faire valoir votre demande directement auprès de la fiducie liée aux opioïdes applicable à une date ultérieure. Aucune mesure n'est requise de votre part aujourd'hui pour faire valoir votre demande de réclamation liée aux opioïdes. Des renseignements sur la façon de concrétiser votre demande de réclamation contre une fiducie liée aux opioïdes vous seront communiqués à une date ultérieure . Le plan, s'il est approuvé, interdira à tout jamais aux requérants de présenter une demande de réclamation liée aux opioïdes ou de demander de l'argent en raison d'une demande de réclamation liée aux opioïdes contre les débiteurs, leurs dirigeants et administrateurs, ou certaines autres parties désignées dans le plan comme étant les « parties protégées ».

OÙ POUVEZ-VOUS OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN?

Des copies du plan et des documents connexes, y compris le document d'information et une lettre du comité officiel des requêtes liées aux opioïdes (un représentant des requérants dans les cas de faillite des débiteurs, qui est nommé par le bureau du syndic de faillite des États-Unis) qui énoncent leur point de vue à propos du plan peuvent être obtenus gratuitement à MNKVote.com.

QUELLES SONT VOS OPTIONS?

Voter au sujet du plan :

Si vous êtes autorisé à voter, vous devez soumettre votre vote de façon à ce qu'il soit reçu au plus tard le 3 septembre 2021, à 16 h, heure de l'Est. Des instructions détaillées quant à la façon de voter sont disponibles à l'adresse MNKvote.com et par téléphone au 877 467-1570 (sans frais) ou au 347 817-4093 (numéro de téléphone international). Si vous ne suivez pas les instructions détaillées, votre vote pourrait être rejeté.

Exprimer votre opposition au plan :

Si vous n'êtes pas d'accord avec le plan, vous pouvez vous y opposer par écrit. Votre avis d'opposition doit être reçu au plus tard le 3 septembre 2021, à 16 h, heure de l'Est. Les avis d'opposition qui ne sont pas déposés et signifiés en bonne et due forme pourraient ne pas être examinées par la cour des faillites. Des instructions détaillées quant à la façon de présenter un avis d'opposition sont disponibles à l'adresse MNKvote.com et par téléphone au 877 467-1570 (sans frais) ou au 347 817-4093 (numéro de téléphone international).

Si le plan est confirmé, toute personne ayant présenté une demande de réclamation contre Mallinckrodt et ses sociétés affiliées plc ou ayant un intérêt dans cette affaire sera liée par les modalités du plan, qu'elle vote au sujet du plan ou dépose une demande de réclamation contre la fiducie d'opioïdes, ou non.

QUAND L'AUDIENCE AURA-T-ELLE LIEU?

La cour des faillites a fixé le moment de l'audience visant à examiner la confirmation du plan (l'« audience de confirmation ») au 21 septembre 2021, à 10 h (HE). L'audience de confirmation aura lieu devant l'honorable John T. Dorsey, juge de faillite des États-Unis, à la cour des faillites située au 824, rue Market, 5e étage, salle d'audience 5, Wilmington, Delaware 19801.

CET AVIS N'EST QU'UN RÉSUMÉ DU PLAN DE RÉORGANISATION DE MALLINCKRODT. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

Composez le : 877 467-1570 (sans frais) 347 817-4093 (numéro de téléphone international) Écrivez : Mallinckrodt Ballot Processing c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place 60 Est 42e rue, Suite 1440 New York, NY, 10165 Visitez : MNKvote.com Envoyez un courriel : [email protected] - ou - [email protected]

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE COMMIS PRINCIPAL, L'AGENT DES AVIS ET DES RÉCLAMATIONS DU DÉBITEUR, EST AUTORISÉ À RÉPONDRE AUX QUESTIONS AU SUJET DU PLAN ET D'AUTRES DOCUMENTS DE SOLLICITATION, ET À FOURNIR DES COPIES SUPPLÉMENTAIRES DU PLAN, MAIS NE PEUT PAS VOUS CONSEILLER DE VOTER POUR ACCEPTER OU REJETER CE DERNIER.

SOURCE Wilkinson Brimmer Katcher

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Joele Frank, 212 355-4449