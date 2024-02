SEATTLE, 9 février 2024 /CNW/ - JND Legal Administration

Un recours collectif est en instance devant le Tribunal de district des États-Unis pour le district central de la Californie (le « Tribunal »). La poursuite est connue sous le nom de Jane Doe c. MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, et 9219-1568 Québec, Inc. d/b/a MindGeek, No SACV 21-00338-CJC (ADSx). Le Tribunal a décidé que cette poursuite devrait être un recours collectif au nom d'un « groupe » ou d'un groupe de personnes dont vous pourriez faire partie. Vous trouverez ci-dessous un résumé de vos droits et de vos options avant le procès qui se tiendra en août 2024.

Quel est l'objet de cette poursuite?

Le demandeur prétend que MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, et 9219-1568 Québec, Inc. d/b/a MindGeek (appelés collectivement les « défendeurs ») ont systématiquement participé à des activités de trafic sexuel impliquant des dizaines de milliers d'enfants, en recevant, distribuant et profitant d'une foule de documents d'abus sexuels sur les enfants sur les sites Web Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com et XTube.com. Les défendeurs nient tout acte répréhensible. Le Tribunal n'a pas déterminé qui a raison ou qui a tort. Il n'y a pas d'argent disponible actuellement, et il n'y a aucune garantie qu'il y en aura. Cependant, vos droits légaux sont touchés, et vous avez une décision à prendre maintenant.

Est-ce que je fais partie de ce groupe?

Le Tribunal a autorisé un groupe et un sous-groupe California Subclass comme il est décrit ci-dessous.

Groupe : Toutes les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsqu'elles sont apparues dans une vidéo ou une image qui a été téléchargée ou mise autrement à la disposition du public sur tout site Web appartenant à MindGeek ou exploité par celui-ci, y compris Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com et XTube.com, du 19 février 2011 à aujourd'hui.

Sous-groupe California Subclass : Membres du groupe résidant en Californie et qui étaient âgés de moins de 18 ans lorsqu'ils ont figuré dans une vidéo ou une image qui a été téléchargée ou mise autrement à la disposition du public sur tout site Web appartenant à MindGeek ou exploité par cette dernière, y compris Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com et XTube.com, depuis le 19 février 2011.

Quelles sont mes options?

Vous pouvez ne rien faire ou vous exclure.

Ne rien faire : En ne faisant rien, vous conservez la possibilité d'obtenir de l'argent ou des avantages qui pourraient découler d'un procès ou d'un règlement. Mais vous renoncez à tout droit de poursuivre les défendeurs séparément au sujet des mêmes réclamations en justice dans cette poursuite. Vous serez lié par le résultat de cette poursuite.

Demander une exclusion : Si un membre du groupe souhaite être exclu de ce recours collectif, il peut remplir et retourner le formulaire de demande d'exclusion disponible sur www.MindGeekClassActionLitigation.com. Si vous demandez à vous soustraire à cette poursuite et que de l'argent ou des avantages sont accordés par la suite, vous n'aurez pas droit à ces avantages. Mais vous conservez tout droit de poursuivre les défendeurs séparément au sujet des mêmes réclamations en justice dans le cadre de cette poursuite. Vous ne serez pas lié par le résultat de cette poursuite. Le formulaire de demande d'exclusion peut être soumis par voie électronique ou par courrier. Les formulaires électroniques de demande d'exclusion peuvent être envoyés par courriel à [email protected] ou en ligne à www.MindGeekClassActionLitigation.com. Les formulaires de demande d'exclusion envoyés par la poste doivent être acheminés à : MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration, Exclusion Requests, P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. La date limite pour soumettre votre formulaire de demande d'exclusion par voie électronique ou par la poste est le 22 avril 2024.

Le procès

Un procès doit avoir lieu en août 2024. Le Tribunal a désigné le cabinet d'avocats Susman Godfrey L.L.P. pour représenter les membres du groupe en tant qu'avocat du recours collectif. Vous n'avez pas besoin d'assister au procès. L'avocat du recours collectif présentera l'affaire pour le demandeur et le groupe, et les avocats des défendeurs présenteront l'affaire en leur nom. Vous ou votre avocat êtes les bienvenus et pouvez y assister à vos frais.

Des questions?

Le présent avis est un résumé de la poursuite et de la procédure. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en visitant www.MindGeekClassCctionLitigation.com , en composant le 844 566-0107, en envoyant un courriel à [email protected] ou en écrivant à l'administrateur à MindGeek Class Action Litigation, a/s JND Legal Administration P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. Vous pouvez également communiquer avec l'avocat du recours collectif au 1 310 789-3100. Veuillez ne pas communiquer avec le Tribunal.

