Si vous avez acheté des jetons FEI ou TRIBE lors de l'événement Genesis entre le 31 mars 2021 et le 3 avril 2021, un règlement de recours collectif peut avoir une incidence sur vos droits

Un tribunal a autorisé cet avis. Il ne s'agit pas d'une sollicitation d'un avocat.

COSTA MESA, Californie, 7 juillet 2023 /CNW/ - Simpluris Inc. annonce qu'un règlement a été proposé dans le cadre d'un recours collectif concernant la vente de jetons « FEI » ou « TRIBE » par le protocole FEI lors d'une vente initiale effectuée entre le 31 mars 2021 et le 3 avril 2021, appelée « événement Genesis. » Le règlement fournira 17 850 000 $ pour payer les réclamations des personnes et des entités qui ont acheté des jetons FEI ou TRIBE lors de l'événement Genesis. Si vous êtes admissible, vous pouvez présenter un formulaire de preuve de réclamation pour obtenir votre part du règlement, vous exclure du règlement pour conserver votre droit de poursuivre ou vous opposer au règlement. Le montant de votre réclamation pourrait être considérable.

La Cour supérieure de Californie pour le comté de San Francisco a autorisé cet avis. Avant que l'argent ne soit versé, la Cour tiendra une audience pour décider d'approuver ou non le règlement.

QUI EST INCLUS DANS LE RÈGLEMENT?

Vous êtes un membre du recours et vous pourriez obtenir un paiement si vous avez acheté les actifs numériques FEI ou TRIBE en échange d'ETH lors de l'événement Genesis qui a eu lieu entre le 31 mars 2021 et le 3 avril 2021, y compris si vous avez « pré-échangé » votre allocation de jeton FEI pour des jetons TRIBE.

Si vous n'êtes pas certain d'être inclus, vous pouvez obtenir de plus amples renseignements, y compris un avis détaillé et une définition du recours, à www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com ou en composant le numéro sans frais 888-427-9229.

QUEL EST L'OBJET DE CETTE POURSUITE?

La poursuite allègue que la vente de jetons FEI et TRIBE au cours de l'événement Genesis était une vente de valeurs non inscrites. Le demandeur allègue que cela donne le droit aux personnes qui ont acheté des jetons FEI et TRIBE directement du protocole FEI lors de l'événement Genesis d'obtenir une indemnisation. Les défendeurs nient tout acte répréhensible, et la Cour n'a pas conclu que les défendeurs avaient commis un acte répréhensible.

QU'EST-CE QUE LE RÈGLEMENT OFFRE?

Le règlement crée un fonds de 17 850 000 $ (le « Fonds de règlement ») qui servira à payer les réclamations au titre d'un recours collectif, les frais d'administration du règlement, les taxes, les honoraires d'avocat et les frais connexes, ainsi qu'une éventuelle indemnité de service au demandeur. Le Fonds de règlement net, qui est le montant restant après l'approbation par la Cour de l'ensemble des avis, réclamations et frais d'administration, des taxes et dépenses fiscales, des honoraires et des frais d'avocat, une indemnité de service potentielle au demandeur qui a intenté la poursuite, et d'autres déductions approuvées par la Cour, sera divisé au prorata entre tous les membres du recours collectif qui déposent en temps opportun un formulaire de preuve de réclamation valide et qui ne s'excluent pas du règlement. Le Fonds de règlement net est estimé à au moins 13 millions de dollars, si la Cour approuve le paiement de l'avis, des réclamations et des frais d'administration, des honoraires et des frais d'avocat, ainsi qu'une indemnité de service pour le demandeur, selon le montant total demandé.

Votre part du Fonds de règlement net dépendra du nombre total de réclamations valides soumises, du nombre de jetons FEI et TRIBE que vous avez achetés, et du montant que vous avez récupéré ou que vous pourriez récupérer en vendant ou en remettant les jetons. La totalité des 17 850 000,00 $ sera versée. En général, plus vous avez acheté de jetons FEI et TRIBE et plus vous avez subi de pertes, plus votre versement sera élevé. Moins vous avez acheté de jetons FEI et TRIBE et moins vous avez subi de pertes, moins votre versement sera élevé.

COMMENT DEMANDER UN PAIEMENT?

Pour être admissible à un paiement, vous devez présenter un formulaire de preuve de réclamation valide et des documents à l'appui. Vous pouvez télécharger une version papier du formulaire de preuve de réclamation ou en soumettre une en ligne sur le site Web du règlement www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com. Les formulaires de preuve de réclamation doivent être remis au plus tard le 1er octobre 2023.

QUELLES SONT VOS AUTRES OPTIONS?

Si vous ne voulez pas être légalement lié par le règlement, vous devez vous exclure d'ici le 6 septembre 2023, sinon, vous ne pourrez pas poursuivre ou continuer de poursuivre les défendeurs partis au règlement au sujet des réclamations en justice dans cette affaire. Si vous vous excluez, vous ne pouvez pas obtenir d'argent du règlement. Si vous demeurez dans le recours collectif, vous pouvez vous opposer au règlement d'ici le 1er octobre 2023. Pour plus d'informations au sujet de vos droits d'opposition ou de demande d'exclusion du règlement, vous pouvez consulter le site www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com, et en particulier l'avis de recours détaillé complet qui se trouve à www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com/long-form-notice.pdf.

La Cour tiendra une audience le 27 octobre 2023 à 10 h pour déterminer s'il y a lieu d'approuver le règlement et une demande des avocats représentant les membres du recours collectif pour environ 4 500 000 $ en honoraires d'avocat et frais encourus pour enquêter sur les faits, plaider la cause et négocier le règlement, ainsi qu'une indemnité de service allant jusqu'à 10 000 $ pour le demandeur qui plaide les réclamations des membres du recours collectif. Les frais, les coûts et l'indemnité de service demandés représenteraient environ 25 % du fonds de règlement s'il était approuvé. Vous pouvez demander à comparaître à l'audience, mais vous n'avez pas à le faire.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le numéro sans frais 888-427-9229, visiter le site Web www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com, envoyer un courriel à [email protected] ou écrire à FEI TRIBE Securities Settlement, P.O. Box 25243, Santa Ana, CA 92799.

SOURCE Simpluris Inc