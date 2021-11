Si seulement ils savaient qu'il y a des experts pour ça...

C.O. : la vraie ressource en orientation et développement de carrière

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie de la COVID-19 tire à sa fin, les jeunes et les adultes ont plus que jamais besoin de soutien en ce qui a trait aux études et au travail. C'est dans ce contexte que l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) présente la 15e édition de la Semaine québécoise de l'orientation (SQO), du 22 au 26 novembre 2021, sous la thématique « C.O. : Professionnel.le.s essentiel.le.s tout au long de la vie ».

À l'évidence, les impacts psychosociaux générés par la crise sanitaire ont été multiples et ont affecté l'ensemble de la population québécoise, fragilisant l'équilibre et les capacités d'adaptation de plusieurs individus, familles et organisations. Pertes d'emploi importantes, difficultés scolaires et risques de décrochage accrus, problèmes d'adaptation au travail et remises en question professionnelles ne sont que quelques exemples de situations où un soutien professionnel est nécessaire, aujourd'hui et pour les mois à venir.

Répondre adéquatement aux besoins d'orientation de la population

Depuis le début de la pandémie, la demande d'accès aux services d'orientation a augmenté significativement, tout comme la présence médiatique de l'Ordre et des conseillers et conseillères d'orientation (c.o.)., reflétant ainsi leur pertinence sociale. Professionnels de la relation d'aide, de l'orientation et du développement de carrière, les c.o. accompagnent les personnes de tous âges, quels que soient leur niveau de scolarité et leurs expériences professionnelles ou personnelles. Grâce à leurs compétences en évaluation, en intervention et en rôle-conseil, ils sont en mesure d'adapter leurs services afin de répondre à une diversité de besoins d'orientation.

« En temps normal, toute personne peut avoir besoin d'un accompagnement dans sa vie scolaire ou professionnelle, souligne Josée Landry, c.o., présidente de l'OCCOQ. En contexte de crise, ce besoin prend de l'ampleur dans la population, et les questionnements qui y sont liés se complexifient. La SQO 2021 vise à sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance des besoins d'orientation et de développement de carrière ainsi qu'à la qualité et au professionnalisme des services d'orientation auxquels elle a accès. »

À propos de la Semaine québécoise de l'orientation (SQO) 2021

La SQO est la campagne annuelle de sensibilisation du public à l'importance de l'orientation « tout au long de la vie ». Pour l'édition 2021, la SQO fait la promotion du tout nouveau site Web de l'OCCOQ, qui présente de nouveaux contenus à propos de la profession, des services d'orientation et de l'Ordre, illustrant ainsi la diversité des besoins et des pratiques en orientation ainsi que l'expertise et les compétences des c.o. La population y trouve aussi toute l'information nécessaire pour avoir accès aux services d'orientation.

À propos de l'OCCOQ

L'OCCOQ compte plus de 2 600 membres offrant des services d'orientation aux personnes de tous âges, de l'adolescence jusqu'après la retraite, ainsi qu'aux organisations. Il assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession et en lui fournissant des recours légaux. Cette protection du public s'articule également autour de l'accessibilité et de la qualité des services d'orientation ainsi que du positionnement sur les enjeux de société en lien avec son champ d'exercice. De plus, l'Ordre soutient ses membres dans le développement et la consolidation de leurs compétences, dans le respect de leurs obligations.

