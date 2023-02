Électricité Canada lance la cinquième édition de son rapport annuel sur l'état de l'industrie, qui a pour thème « Bâtissons »

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Selon un nouveau rapport, le Canada ne pourra pas respecter ses engagements climatiques à moins de commencer maintenant à bâtir un réseau électrique propre, fiable et abordable.

Dans la cinquième édition de son rapport annuel sur l'état de l'industrie canadienne de l'électricité, qui a pour thème « Bâtissons », Électricité Canada explique que les Canadiens doivent se détourner des sources d'énergie émettrices de carbone et privilégier l'électricité comme principale source d'énergie afin de réduire les répercussions des changements climatiques. À cette fin, le secteur doit renforcer la capacité de son réseau - déjà carboneutre dans une proportion de 84 % - afin de le rendre presque entièrement carboneutre d'ici 2035, soit dans seulement douze ans.

Malgré les nombreux gains découlant du budget fédéral de 2022, les investissements dans l'infrastructure électrique sont freinés par un cadre réglementaire complexe - où chaque province ou territoire adopte une approche qui lui est propre au chapitre de la production d'électricité, des droits de propriété et des investissements - ainsi que par un très lourd processus de délivrance de permis pour l'infrastructure.

Le rapport propose plusieurs solutions :

Élaborer une stratégie canadienne en matière d'électricité afin de coordonner le financement et la construction de l'infrastructure et de travailler avec le secteur de l'électricité à la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure associés à l'électrification.

Assurer l'abordabilité du réseau en ayant recours aux recettes fiscales (et non seulement à l'assiette tarifaire) pour financer l'infrastructure.

Améliorer l'accès au financement de l'infrastructure, aux mesures incitatives et aux crédits d'impôt offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux.

Dans son rapport, Électricité Canada souligne également la nécessité de mieux adapter le réseau aux phénomènes météorologiques extrêmes et de faire en sorte que le secteur de l'électricité garde une main-d'œuvre solide.

Le rapport sera lancé le 28 février, à Toronto, dans le cadre du forum GLOBExCHANGE.

« Le Canada doit investir dans une économie du xxie siècle, respectueuse de l'environnement, créatrice d'emplois et apte à assurer la prospérité des communautés. C'est pourquoi il est important d'électrifier le pays dès maintenant pour réduire les émissions de carbone et atténuer les répercussions des changements climatiques. Pour ce faire, nous devons adopter une stratégie canadienne en matière d'électricité afin d'amener les gouvernements fédéral et provinciaux, les fournisseurs d'électricité, les consommateurs, les autres parties prenantes et les peuples autochtones du Canada à travailler ensemble à bâtir ce réseau. Un avenir énergétique propre nous attend. Il nous suffit de commencer à le bâtir. »

-Francis Bradley, PDG, Électricité Canada

À propos d'Électricité Canada

Fondée en 1891, Électricité Canada (auparavant « l'Association canadienne de l'électricité ») est à la fois la tribune et le porte-parole national du secteur canadien de l'électricité, industrie novatrice et en pleine évolution. Les efforts de promotion des intérêts qu'elle déploie favorisent le succès de ses membres dans leur région, au pays et à l'étranger. Les entreprises membres d'Électricité Canada assurent la production, le transport et la distribution d'énergie électrique destinée à leurs clients industriels, commerciaux, résidentiels et institutionnels dans l'ensemble du pays. L'association regroupe les compagnies d'électricité verticalement intégrées, les producteurs indépendants, les sociétés de transport et de distribution, les revendeurs d'électricité et les exploitants de réseau qui alimentent ensemble tous les Canadiens en électricité dans chaque province ou territoire.

