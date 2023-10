MCMASTERVILLE, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Si la terre tremblait, sauriez-vous quoi faire? Demain, 19 octobre à 10h19, des milliers de Québécois participeront à La Grande Secousse du Québec ; le plus grand exercice de simulation de séisme au monde! Joignez-vous au mouvement et pratiquez ces trois gestes qui pourraient vous sauver la vie : « 1. Je me baisse », « 2. Je m'abrite » et « 3. Je m'agrippe ».

La Grande Secousse du Québec vise à sensibiliser le plus de gens possible à l'éventualité d'un tremblement de terre sur le territoire. Chaque troisième jeudi d'octobre, cet exercice conscientise la population, les municipalités, les établissements scolaires et les organisations aux trois gestes à poser en cas de séisme.

Des centaines de tremblements de terre surviennent chaque année au Québec. En effet, le Québec comporte trois zones à risque : soit : Charlevoix-Kamouraska, l'Ouest du Québec et le Bas-Saint-Laurent. C'est donc dire que près de 40 % de la population du Québec (3,36 millions de personnes) vivent dans une zone à risque. Ainsi, dès que la magnitude d'un séisme est assez forte pour être ressentie, on recommande de se mettre à l'abri en répétant ces trois gestes : « se baisser », « s'abriter » et « s'agripper ».

La Grande Secousse est un mouvement mondial auquel plus de 45 millions de personnes participent chaque année. Il a été initié par l'Université de San Francisco en 2008. Au Québec, La Grande Secousse est organisée par l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), en collaboration avec l'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ), grâce au soutien du Bureau d'assurance du Canada (BAC-Québec). Les trois partenaires reconnaissent l'importance de communiquer les risques d'un séisme, en fournissant à la population des outils pour y faire face.

Joignez le mouvement mondial en vous inscrivant à La Grande Secousse du Québec!

À propos de La Grande Secousse du Québec

Depuis 2022, La Grande Secousse du Québec est gérée par l'AGSICQ, en collaboration avec l'ASCQ, grâce au soutien du BAC-Québec. Pour en apprendre davantage, suivez La Grande Secousse sur Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) a pour mission de représenter ses membres et le milieu afin de promouvoir et influencer la gestion des risques de toute nature en matière d'urgence dans le domaine de la sécurité incendie et de la sécurité civile et du secours de personnes.

À propos de l'ASCQ

L'Association de sécurité civile du Québec a pour mission de servir ses membres en créant un réseau de contacts, en proposant des formations, en partageant de l'information, en valorisant l'expertise et en promouvant les bonnes pratiques dans les quatre dimensions de la sécurité civile au Québec. Forte de l'expertise de ses membres, l'Association exerce un rôle de leader et constitue un forum par excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d'accroissement de la résilience.

À propos du BAC-Québec

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant la majorité des sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Il offre différents services aux consommateurs afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription de leurs assurances ou lors d'un sinistre.

