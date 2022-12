L'entreprise cherche à améliorer le parcours client et à optimiser l'accès aux renseignements sur les produits

THE WOODLANDS, Texas, le 20 déc. 2022 /CNW/ -- SI Group, une entreprise de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a lancé un portail de produits pour améliorer et faciliter le parcours client lors de la sélection des produits. La nouvelle solution en ligne transformera le parcours client, car il simplifiera l'identification des produits et permettra un accès plus rapide à leurs informations clés. Le nouveau portail numérique est accessible avec le lien suivant : https://portal.siigroup.com/ .

Le portail contient les principaux produits proposés par SI Group au sein d'un large éventail de marchés finaux desservis, notamment les carburants et lubrifiants, les polyoléfines, les élastomères et les revêtements. Les clients peuvent visualiser le portefeuille de SI Group, en filtrant les produits par industrie, par mode d'utilisation et par fonction, afin d'identifier rapidement ceux dont ils ont besoin. Des ressources clés, comme des fiches de données techniques, des descriptions des caractéristiques typiques et des fiches signalétiques, sont facilement accessibles pour faciliter la sélection et l'expérience d'utilisation des produits. Le portail dispose également d'une fonctionnalité qui permet aux clients de commander un échantillon ou de demander un devis en fonction de la taille et du volume du produit requis.

L'adoption de cette plateforme de pointe reflète la volonté du Groupe SI de répondre à l'évolution de la dynamique du marché. En répondant à la demande de canaux de commercialisation numériques pour l'industrie chimique, SI Group améliore ainsi le parcours client et établit un lien entre sa clientèle et les produits dont elle a besoin pour relever les futurs défis mondiaux.

« Avec ce nouveau portail, il sera plus facile que jamais pour les clients de faire affaire avec le Groupe SI et de déterminer rapidement les solutions dont ils ont besoin, a déclaré Joey Gullion, directeur commercial chez SI Group. L'adoption de ce portail en ligne par l'entreprise reflète notre engagement continu à comprendre et à satisfaire directement les demandes des clients, ainsi qu'à fournir des additifs de performance d'excellente qualité. »

Ce lancement représente la poursuite du parcours de SI Group dans son objectif de devenir la référence mondiale dans le domaine des additifs de performance, car il étoffe sa présence sur le marché numérique et répond aux besoins croissants de ses clients dans l'industrie chimique.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de rendements, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 20 installations de production sur trois continents dans le secteur manufacturier, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com .

Personne-ressource pour les médias : Joseph Grande

Tél. : 1 413 684-2463

[email protected]

